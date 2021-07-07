Başkanlığımıza hizmet sunmak üzere Beytaş Beykoz Belediyesi Halk Pazarları T. A. Ş tarafından alımı yapılacak olan (Geçici) Saha Tarama Personeli alımına ilişkin ilan metni ekte yer almaktadır.
Başvurular 07. 07. 2021 -09. 07. 2021 Beytaş Beykoz Belediyesi Halk Pazarları T. A. Ş'nin Çubuklu Mah. Vatan Cad. No: 71 Kavacık Yaşam Merkezi Beykoz- İstanbul adresine yapılacaktır.
Kaynak: Habermetre
Son Dakika › Toplum › BEYTAŞ BEYKOZ BELEDİYESİ HALK PAZARLARI T.A.Ş GEÇİCİ SAHA TARAMA PERSONELİ ALIM İLANI - Son Dakika