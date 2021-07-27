Beytaş Beykoz Belediyesi Halk Pazarları T.A.Ş tarafından (Geçici) Saha Tarama Personeli alımına ilişkin ilan - Son Dakika
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Beytaş Beykoz Belediyesi Halk Pazarları T.A.Ş tarafından (Geçici) Saha Tarama Personeli alımına ilişkin ilan

27.07.2021 19:14
Beytaş Beykoz Belediyesi Halk Pazarları T.A.Ş tarafından (Geçici) Saha Tarama Personeli alımına ilişkin ilan

Başkanlığımıza hizmet sunmak üzere Beytaş Beykoz Belediyesi Halk Pazarları T. A. Ş tarafından alımı yapılacak olan (Geçici) Saha Tarama Personeli alımına ilişkin ilan metni ekte yer almaktadır.

Başkanlığımıza hizmet sunmak üzere Beytaş Beykoz Belediyesi Halk Pazarları T. A. Ş tarafından alımı yapılacak olan (Geçici) Saha Tarama Personeli alımına ilişkin ilan metni ekte yer almaktadır.

Başvurular 27. 07. 2021 -30. 07. 2021 Beytaş Beykoz Belediyesi Halk Pazarları T. A. Ş'nin Çubuklu Mah. Vatan Cad. No: 71 Kavacık Yaşam Merkezi Beykoz - İstanbul adresine yapılacaktır.

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Beykoz Belediyesi, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Sadece Haberler Beytaş Beykoz Belediyesi Halk Pazarları T.A.Ş tarafından (Geçici) Saha Tarama Personeli alımına ilişkin ilan - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beytaş Beykoz Belediyesi Halk Pazarları T.A.Ş tarafından (Geçici) Saha Tarama Personeli alımına ilişkin ilan - Son Dakika
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