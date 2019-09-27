Son Dakika Haberleri: Beytepe kampüsüne ring servisi başlıyor
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Beytepe kampüsüne ring servisi başlıyor

2 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Hacettepe Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler için metro istasyonundan Beytepe kampüsü içine otobüs servisleri başlatıyor.

Beytepe kampüsüne ring servisi başlıyor, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Hacettepe Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler için metro istasyonundan Beytepe kampüsü içine otobüs servisleri başlatıyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hacettepe Üniversitesi metro istasyonundan Beytepe kampüsü içine servis yapacak araçların 7 Ekim'den itibaren hizmete başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla 5 solo otobüsün öğrencilere hizmet vereceği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Bundan sonra haftanın 7 günü 06.30-20.00 saatleri arasında Çayyolu Metrosu'nun Hacettepe girişinden kampüs içine kadar öğrenciler solo otobüslerle ücretsiz taşınacak. Günlük ortalama 20 binin üzerinde öğrencinin taşındığı Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü hattında aynı zamanda 21 körüklü otobüs hizmet veriyor."

Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:02 Kaynak: AA
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