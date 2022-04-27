'Beyti sarma' hem göze hem mideye hitap ediyor - Son Dakika
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'Beyti sarma' hem göze hem mideye hitap ediyor

27.04.2022 11:37
'Beyti sarma' hem göze hem mideye hitap ediyor

Adanalı kebapçı Cihangir Korkmaz, 'beyti sarma' ile hem göze hem mideye hitap ediyor.

Adanalı kebapçı Cihangir Korkmaz, 'beyti sarma' ile hem göze hem mideye hitap ediyor.

Adana'daki Cihangir Kebap'ın sahibi Cihangir Korkmaz, farklılık için alternatif kebaplar yapmak istedi. Adana Kebap'a sarımsak ve maydanoz eklenerek yapılan beyti kebabı farklı şekilde sunmak için çabalayan Korkmaz, beyti sarmayı yaptı. Soslu lavaş ekmek arasında ızgarada pişen beyti sarma üzerine tereyağı yanında da yoğurt ile servis ediliyor.

Hem göze hem mideye hitap eden beyti sarma, müşterilerden tam not almasının yanı sıra yoğun ilgi de görüyor.

Cihangir Korkmaz, talebin şu anda çok güzel olduğunu ifade ederek, "Tereyağının verdiği haz ile beyti inanılmaz bir lezzet kazanıyor. Şu anda günlük 20-30 porsiyon satılıyor. Beyti sarma yeni bir lezzet olmasına rağmen talep her geçen gün artıyor. Yaz mevsiminin gelmesiyle talebin daha da artacağına inanıyorum" diye konuştu.

Beyti sarmayı yemek için şehir dışından gelen Nur Tunçsoy, "Sosyal medyadan gördüm, herkese tavsiye ederim. Çok lezzetliydi. Kesinlikle denenmesi gereken bir lezzet" dedi.

(Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay - İHA)

'Beyti sarma' hem göze hem mideye hitap ediyor
'Beyti sarma' hem göze hem mideye hitap ediyor
'Beyti sarma' hem göze hem mideye hitap ediyor
'Beyti sarma' hem göze hem mideye hitap ediyor
'Beyti sarma' hem göze hem mideye hitap ediyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Beyti sarma' hem göze hem mideye hitap ediyor - Son Dakika


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