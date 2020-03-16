- Beytülahm şehri karantina altında- Filistin'de korona virüsün vak'a sayısı 39'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel - Beytülahm şehri karantina altında- Filistin'de korona virüsün vak'a sayısı 39'e yükseldi - Son Dakika

- Beytülahm şehri karantina altında- Filistin'de korona virüsün vak'a sayısı 39'e yükseldi

6 saat önce

- Beytülahm şehri karantina altında Filistin'de korona virüsün vak'a sayısı 39'e yükseldi Filistin'de korona virüsü toplam vak'a sayısı 39'e yükselirken karantina altındaki Beytülahim kentinde yoğun güvenlik önlemleri uygulanıyor.

- Beytülahm şehri karantina altında

Filistin'de korona virüsün vak'a sayısı 39'e yükseldi

BEYTÜLLAHİM - Filistin'de korona virüsü toplam vak'a sayısı 39'e yükselirken karantina altındaki Beytülahim kentinde yoğun güvenlik önlemleri uygulanıyor.

Dünya genelinde hızla yayılmaya devam eden Korona virüsü nedeniyle Filistin'deki vak'a sayısı 39'a yükseldi. Filistin'in Batı Şeria bölgesinde Tulkarim şehrinde bir vak'a tespit ederken, 38 vak'anın da Beytüllahim kentinde olduğu doğrulandı. Yetkililer, korona virüsü vak'a sayısının yükselmesinin ardından Beytüllahim şehri karantina altına alındı.

Kente giriş çıkışlar iptal edilirken, diğer kentlerin virüsten etkilenilmemesi için Filistinli güvenlik güçleri Beytüllahim kenti girişine bariyer koydu. Beytülahim Polis Şubesi Müdürü Tariq Al-Hajj, "Bütün şehrin kapılarında gerekli kontrol yapıyoruz. Bizim hedefimiz virüsün yayılmasına engellemek" ifadesini kullandı.

Öte yandan Beytülahm Valisi Kamel Hamid, "Her şey kontrol altında, bu kritik durum geçene kadar bütün vatandaşların evde kalmasını istedik. Bütün faaliyetler durduruldu, marketler, alişveriş merkezleri, hala kapalı" dedi. Vak'aların sağlık durumu kapsamında ise Hamid, Alman bir kadın hariç bütün vak'aların durumu stabil olduğunu açıkladı.

- Beytülahm şehri karantina altında- Filistin'de korona virüsün vak'a sayısı 39'e yükseldi

Beytüllahim, Filistin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 07:35 Kaynak: İHA
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