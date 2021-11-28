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Beytullahim'de iki yıl sonra "kısıtlamasız" ilk Noel heyecanı - Son Dakika

Beytullahim'de iki yıl sonra "kısıtlamasız" ilk Noel heyecanı

28.11.2021 12:23

Filistin'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentinde, 2019 ve 2020'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sınırlı sayıda katılımcıyla ve istisnai bir dizi sağlık protokolü gölgesindeki törenlerle sınırlandırılan Noel kutlamalarının, bu sene toplu şekilde...

Filistin'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentinde, 2019 ve 2020'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sınırlı sayıda katılımcıyla ve istisnai bir dizi sağlık protokolü gölgesindeki törenlerle sınırlandırılan Noel kutlamalarının, bu sene toplu şekilde yapılması planlanıyor.

Hazreti İsa'nın doğum yeri olduğuna inanılan, Beytullahim'de 2 yıldır kısıtlı şekilde gerçekleştirilen Noel kutlamalarının, bu sene toplu şekilde kutlanabilmesi için hazırlıklar başladı.

Beytullahim Belediyesinin birkaç gündür bölgede Noel kutlamaları için yaptığı süslemeler kapsamında, Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan; Hristiyan dünyasının en önemli kutsal mekanlarından Doğuş (Mehd) Kilisesi'nin avlusuna Noel ağacı kuruldu.

Belediye çalışanları, Noel ağacını yıldızlarla süslemeye koyuldu.

Kovid-19 kısıtlamalarının, Beytullahim'deki turizm sektörüne ağır bir darbe vurduğunu belirten yetkililer ile esnaf, bu sene, geçen iki yılın kaybını telafi etmek için turizm sezonunun açılmasını sabırsızlıkla bekliyor.

Milad pazarının açılışıyla kutlamalar başlıyor

Beytullahim Belediye Başkanı Anton Selman, AA muhabirine, bu sene kutlamaların toplu şekilde olacağını ve çok sayıda ziyaretçinin katılımı için çalışmaların yapıldığını söyledi.

"Beytullahim'deki uluslararası turizm hareketliliği ufak ufak başladı, bayramların gelmesiyle daha da artacağını umuyoruz." açıklamasında bulunan Selman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2 Aralık'ta Milad pazarının (Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan Doğuş (Mehd) Kilisesi'nin önündeki meydana kurulan) açılışıyla başlayacak kutlamalara mümkün olan en fazla sayıda yerli ve yabancı turist ile hacıların katılımını sağlamak için entegre bir program üzerinde çalışıyoruz."

Selman, 4 Aralık'ta Noel ağacının aydınlatılması kutlamasına, Malta, ABD ve diğer ülkelerden uluslararası grupların katılacağını kaydetti.

Kent ekonomisinin yeniden canlanması umuluyor

Beytullahim'de, Kovid-19 salgınından ciddi şekilde etkilenen turizm sektörünün, yavaş yavaş da olsa hareketlenmeye başladığı ifade ediliyor.

Belediye Başkanı Selman, Kovid-19 kısıtlamaları kapsamında, Beytullahim kentinin, dış turizmin durması nedeniyle ekonomik açıdan çöktüğünü aktardı.

Selman "Salgın nedeniyle kentte kapanan 67 otel, 170 hediyelik eşya dükkanı ve onlarca restoran ve işletme, yeniden toparlanmaya başladı." dedi.

Doğuş Kilisesi yakınlarında 10 yıldır fotoğrafçılık yapan Halid el-Muti ise Kovid-19 nedeniyle daha önce görülmemiş bir durgunluk yaşandığını dile getirdi.

Muti, "Bugünlerde bazı turist grupları Beytullahim'e gelmeye başladı. İyi bir turizm mevsimi görmeyi ve işlerin daha da iyi olmasını temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

Halid el-Muti, daha önceleri kent sakinleri dışında hareketliliğin olmadığı Beytullahim'e, son iki aydır her gün en az bir turist grubunun geldiğine dikkati çekti.

Yerli ve yabancı turistler gelmeye başladı

Beytullahim'i ilk kez ziyaret eden Danimarkalı turist Tina ise sağlık önlemleri çerçevesinde, maskesiyle Doğuş Kilisesi önünde beklerken, turistik tecrübelerini paylaştı.

Tina, "Bu kutsal mekanı, Doğuş Kilisesi'ni ilk kez ziyaret ettiğim için çok mutluyum. Salgın sırasında Beytullahim'e gelmek çok zordu, bugün ise ziyaretler nispeten kolaylaştı. Bu nedenle Doğuş Kilisesi'ni ziyaret etmeye karar verdim." diye konuştu.

Kuzeydeki Şefa Amr kentinden ziyarete gelen Rudeyne Suleyba (67) da arkadaşlarıyla geldikleri kilisede bazı ibadetleri yerine getirdiklerini kaydetti.

Beytullahim'in, kendileri için çok kutsal bir mekanı olduğunu kaydeden Suleyba, salgının sona ermesi ve kentin eski haline dönmesi için dua ettiklerini belirtti.

Suleyba, her sene dini merasimler için ziyaret ettiği Beytullahim kentine iki senedir ilk defa geldiğini aktardı.

Salgın nedeniyle zorunlu kapatmalar ve turist girişinin engellenmesinin sonucu olarak Beytullahim'teki hareketliliğin kaybolduğuna dikkati çeken Suleyba, kentin eski günlerine döneceğine ilişkin umudunu dile getirdi.

Noel kutlaması

Noel Bayramı'nın zirvesi, Gregoryen Takvimi'ne göre, 24 Aralık'ta gerçekleşiyor. Gece yarısı başlayan dini ayinlere, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, çok sayıda Arap ve yabancı ülke bakanlarının yanı sıra, on binlerce Hristiyan hacı da katılıyor.

Doğuş Kilisesi, Hristiyan dünyasının en önemli kutsal mekanlarından kabul ediliyor.

İmparator Konstantinus'un annesi Azize Helena tarafından 330'lu yıllarda inşa ettirilen kilise, Hristiyanlar tarafından ziyaret ediliyor. Daha sonraki yıllarda değişikliğe uğrayan kilise, 6. asırda İmparator Justinianos tarafından bugünkü biçimiyle yaptırıldı.

Beytullahim'de iki yıl sonra kısıtlamasız ilk Noel heyecanı
Beytullahim'de iki yıl sonra kısıtlamasız ilk Noel heyecanı
Beytullahim'de iki yıl sonra kısıtlamasız ilk Noel heyecanı
Beytullahim'de iki yıl sonra kısıtlamasız ilk Noel heyecanı

Batı Şeria, Filistin, İşgal, Noel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beytullahim'de iki yıl sonra 'kısıtlamasız' ilk Noel heyecanı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beytullahim'de iki yıl sonra "kısıtlamasız" ilk Noel heyecanı - Son Dakika
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