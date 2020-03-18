Beytullahim'de koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika
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Beytullahim'de koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

6 saat önce

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentinde sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Beytullahim'de koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi, System.String[]

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentinde sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Başbakan Iştiyye, Filistin devlet televizyonunda yaptığı duyuruda, yerel saatle 22.00 itibarıyla Beytullahim ve bağlı beldeleri Beyt Cala ile Beyt Sahur'da sokağa çıkma yasağının yürürlüğe gireceğini belirtti.

İşgal altındaki Batı Şeria'daki kentler arasında da trafik seyrinin azaltılacağını vurgulayan Iştiyye, Yahudi yerleşim birimlerinde çalışan Filistinli işçilere de iş yerlerine gitmeme çağrısı yaptı.

Filistin makamları, işgal altındaki Batı Şeria'da vaka sayısının 44'e yükseldiğini belirtmişti.

Filistin'deki Kovid-19 önlemleri

Filistin Sağlık Bakanlığından 5 Mart'ta yapılan açıklamada, Beytullahim'deki bir otelin çalışanlarında Kovid-19 tespit edilmesi üzerine Batı Şeria'nın tamamında olağanüstü hal ilan edildiği duyurulmuştu. Virüsün Yunanistan'dan gelen bir gruptan bulaştığı belirtilirken, Yunan gruptaki bazı kişilerde ülkelerine döndükten sonra Kovid-19 tespit edildiği kaydedilmişti.

Bakanlık ayrıca, Beytullahim ve Eriha kentlerinde tüm eğitim kurumları ile cami ve kiliselerin 14 gün süreyle kapatıldığını açıklamış, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da daha sonra yayımladığı bir kararnameyle Kovid-19'la mücadele kapsamında ilan edilen 14 günlük olağanüstü halin 1 aya çıkarılması talimatı vermişti.

İsrail makamları da Kovid-19'un tespit edilmesi üzerine Filistin Yönetimi ile koordineli bir şekilde Beytullahim kentini tüm giriş ve çıkışlara kapatmıştı.

Filistin yönetimi, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında Ürdün ile kara sınırını da kapatmıştı.

Batı Şeria, Filistin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:44 Kaynak: AA

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