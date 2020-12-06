Beytüllahim'de Noel ağacı kısıtlı sayıda katılımcıyla aydınlatıldı - Son Dakika

Beytüllahim'de Noel ağacı kısıtlı sayıda katılımcıyla aydınlatıldı

06.12.2020 04:21
Beytüllahim'de Noel ağacı kısıtlı sayıda katılımcıyla aydınlatıldı, System.String[]

Batı Şeria'nın Beytüllahim kentindeki Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan Nativity (Yeniden Doğuş) Kilisesi meydanına dikilen Noel ağacı aydınlatılarak Hıristiyanlara Noel kutlamalarının başladığı duyuruldu.

Batı Şeria'nın Beytüllahim kentindeki Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan Nativity (Yeniden Doğuş) Kilisesi meydanına dikilen Noel ağacı aydınlatılarak Hıristiyanlara Noel kutlamalarının başladığı duyuruldu.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri çerçevesinde gerçekleştirilen Noel ağacının aydınlatılması töreninde, kısıtlı sayıda katılımcıya izin verildi.

Beytüllahim Belediyesi, protokol üyelerinin katılımıyla yapılan töreni naklen yayımladı.

Törende konuşan Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye "Noel bizi bir araya getiren bir sevinçtir, bunda görmek isteyenin aydınlandığı bir ışık vardır" dedi.

Bu yıl törenin özel şartlar altında düzenlendiğine işaret eden İştiyye, "Bizler zorluklarla mücadeleye alışmış bir halkız" ifadelerini kullandı.

İştiyye şunları kaydetti:

"Biz ne virüse ne de işgal güçlerinin icraatlarına teslim olacağız. Başladığımız işi bitireceğiz. Koronavirüs vaka sayıları yüksek. Bakanlar Kurulu ve Yüksek Olağanüstü Konsey gereken icraatlara ilişkin yarından sonra uygun kararları almak üzere gelişmeleri inceleyecek."

İştiyye, yeni yıl girmek üzere oldukları bir dönemde bölünmenin sona ermesini beklediklerini belirterek, işgal güçlerine karşı koymak konusunda daha fazla ısrarcı olduklarını, kalplerdeki kararmayı beyazlatacak ulusal birliğe ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

Beytüllahim Belediye Başkanı Anton Salman da bu yıl Noel kutlamalarının dünyanın zulüm, baskı ve hastalıktan acı çektiği bir dönemde geldiğine dikkati çekti.

Onur ve şerefle Filistin ve Arap kimliğine bağlı kalmayı sürdürdüklerini kaydeden Salman, İsrail işgaline karşı direniş, meydan okuma ve dik durma konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan Nativity Kilisesi, Hristiyan dünyasının en önemli kutsal mekanlarından kabul ediliyor. İmparator Konstantinus'un annesi Azize Helena tarafından 338 yıllarında inşa ettirilen kilise, Hristiyanlar tarafından ziyaret ediliyor. Daha sonraki yıllarda değişikliğe uğrayan kilise, 6. asırda İmparator Justinianos tarafından bugünkü biçimiyle yaptırıldı.

Beytüllahim, Koronavirüs, Batı Şeria, Noel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beytüllahim'de Noel ağacı kısıtlı sayıda katılımcıyla aydınlatıldı - Son Dakika


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