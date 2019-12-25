Beytüllahim'de Noel kutlamaları (1) - Son Dakika

Beytüllahim'de Noel kutlamaları (1)
6 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kudüs Latin Patriği Başpiskopos Pizzaballa'nın kutlama alanına gelmesi Batı Şeria'nın güneyinde Hazreti İsa'nın doğum yeri olarak bilinen Beytullahim'de Noel kutlamaları başladı.
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:07 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Kudüs Latin Patriği Başpiskopos Pizzaballa'nın kutlama alanına gelmesi Batı Şeria'nın güneyinde Hazreti İsa'nın doğum yeri olarak bilinen Beytullahim'de Noel kutlamaları başladı. Kudüs Latin Patriği Başpiskopos Pierbattista Pizzaballa, kutlamalara katılmak için Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan Doğuş (Mehd) Kilisesi'ne geldi.
Son Dakika Türkiye'nin en yaşlı insanı, 113 yaşında hayata gözlerini yumdu Terörist elebaşı Mazlum Kobani, Noel mesajı yayınladı Banka soyan hırsız, paraları havaya saçarak 'Mutlu Noeller' diye bağırdı Mayweather'dan kızına servet değerinde Noel hediyesi