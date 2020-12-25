Beytüllahim'de Noel kutlaması bu yıl pandemi sebebiyle sönük geçti - Son Dakika
BBC

Beytüllahim'de Noel kutlaması bu yıl pandemi sebebiyle sönük geçti

25.12.2020 22:42
Beytüllahim'de Noel kutlaması bu yıl pandemi sebebiyle sönük geçti, System.String[]

Geçen yıl turizmde rekorlar kıran ve Noel'de on binlerce kişinin akın ettiği İsa peygamberin doğum yeri sayılan Beytüllahim bu yıl sessiz ve tenha.

Beytüllahim'in Manger (Yemlik) Meydanı, tepesine parlak bir yıldız yerleştirilmiş dev çam ağacıyla Noel'e hazır. Ancak bu yıl Noel mevsimi koronavirüs salgını nedeniyle çok farklı, her zamankinden çok daha sönük geçiyor.

2019 yılında İsrail işgali altındaki bu küçücük Batı Şeria kasabasına Noel mevsiminde o nbinlerce ziyaretçi akmıştı, yıl boyunca turist sayısı rekor düzeylere ulaşmıştı.

Salgın patlak verinceye kadar Beytüllahim halkı 2020'nin çok daha iyi geçeceğini umuyordu.

Angel (Melek) Otel'in müdürü Mariana el Arja, "Geçen yıl kapasitemizin yüzde 90'dan fazlasını doldurmuştuk. Herkes turizme yatırım yapıyordu" diyor.

"İş insanları yeni oteller inşa etmeye başladılar. Ben ötele 22 yeni lüks oda ekledim. Ama işler ölü. Çok hüzünlü bir ortam var." diye ekliyor.

Angel Otel, geçen mart ayında Yunanistan'dan gelen turistler yoluyla gelen Batı Şeria'nın ilk yerli koronavirüs vakasını gördü.

Otel müdürü el Arja da personelinin bir kısmı gibi virüse yakalandı. 14 gün karantinada kaldılar.

İki ay sonra bütün rezervasyonlar iptal olmuştu ve el Arja 25 çalışanını işten çıkararak oteli kapatmak zorunda kaldığını anlatıyor.

El Arja pandeminin daha önce bölgenin çatışmalı olduğu dönemlere göre çok daha büyük zarara yol açtığını söylüyor fakat işlerin bir süre sonra düzeleceğine inanıyor.

"Burası İsa'nın doğum yeri. Turistlerin Beytüllahim'e geri geleceğinden eminim ama zaman gerekiyor" diyor.

Turizmin durması sadece otel ve lokantalar değil aynı zamanda ekonominin önemli bir boyutu olan hediyelik eşya dükkanlarının da kapanmasına yol açtı.

Yüzyıllardır Hristiyan hacıların gelişine bağlı olan kent ekonomisinde işsizlik ve sıkıntı en üst boyutlara ulaştı.

Buna karşılık Kutsal Topraklar'da da her yerde olduğu gibi internet üzerinden satışlar yoluyla işini sürdürenler de var.

Noel Evi adlı dükkanın sahibi Jack Giacaman, internet üzerinden Noel süslemeleri ve İsa'nın doğum sahnesi maketleri yapmak için gereken malzemeleri satıyor.

"Korkunç bir yıl oldu. Başlarda hiç iş yoktu. Yaz boyunca bile çoğumuz ekmek alacak para bulamadık" diyor.

"Son anda, Tanrı'ya şükürler olsun, Noel öncesi herkes Beytüllahim'i hatırladı ve bir şeyler almak istedi. Bugün Yeni Zelanda, Kanada, İngiltere'ye kadar sipariş yolluyorum" diye sürdürüyor.

Geleneksel Noel kutlamaları





Beytüllahim belediye başkanı, geleneksel Noel kutlamalarının iptal edilmediğini ısrarla vurgulasa da bu yıl hiçbir şey normal olmuyor.

Noel arefesinde Latin Patrik'in gelişi sırasında yapılan geçit törenine katılım çok sınırlı tutuldu.

En önemli Noel faaliyeti sayılan Noel arefesi gecesi Nativitas (İsa'nın Doğumu) kilisesinde yapılan ayin de halka kapalı bir şekilde yapıldı ve 85 yaşındaki Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, her yıl gittiği ayine bu kez katılamadı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Covid-19 vakalarının artış eğilim göstermesiyle sıkılaştırılan karantina önlemleri nedeniyle şehirler arasında seyahat de edilemiyor.

Her akşam yerel saatle 19.00 ile ertesi sabah 06.00 arasında sokağa çıkma yasağı var, Filistinlilerin hafta sonu tatili olan cuma ve cumartesi günleri sokağa çıkmak tamamen yasak.





Tarçınlı kurabiye ve umut

Bu yıl sönük geçeceği bir süredir bilinen Noel için yerel dini liderlerin mesajını Nativitas Kilisesi'nin Rus Ortodoks rahiplerinden Peder İssa "Şimdi iç barış ve sevincini hissetme zamanı" diye özetliyor.

Manger meydanına bakan küçük bir evde Gloria Nassır bana her yıl Filistin hurmalarıyla yaptığı, zencefilli tarçınlı Noel kurabiyelerinden ikram ediyor.

Hayatı boyunca burada yaşamış ve normal olarak Noel'de onlarca ahbap ve akrabayla balkonlara yerleşir; meydandaki geçit törenini seyrederlermiş.

Bu yıl bu şekilde toplanmak yasak.

Gloria Nassır yine de Hristiyanların görevinin bütün dünyaya Noel mesajını hatırlatmak olduğunu söylüyor:

"Beytüllahim deyince aklımıza İsa ve onun doğduğu mağara gelir. Dünyanın dört bir yanında çok sayıda ailenin virüs yüzünden acı çektiğini biliyoruz. O zaman bu yıl bunun son bulmasını umacak ve onun için dua edeceğiz."

Beytüllahim'de Noel kutlaması bu yıl pandemi sebebiyle sönük geçti
Beytüllahim'de Noel kutlaması bu yıl pandemi sebebiyle sönük geçti
Beytüllahim'de Noel kutlaması bu yıl pandemi sebebiyle sönük geçti

Beytüllahim, Koronavirüs, Doğum, Noel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Beytüllahim'de Noel kutlaması bu yıl pandemi sebebiyle sönük geçti - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray'ın eski futbolcusu Jimmy Durmaz, yeni imajıyla olay oldu! Görenler hayret etti Prof. Dr. Ercüment Ovalı koronavirüse yakalanıp iyileşti: Kokteyl antikor ile akciğerlerim 72 saatte tertemiz oldu İtalyan devi Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu takımda tutmak istiyor Son Dakika: BioNTech aşısında imzalar atıldı! Mart ayı sonuna kadar 4.5 milyon doz aşı Türkiye'ye teslim edilecek Trafik cezalarında yeni düzenleme! Tutanaklar e-posta adreslerine gönderilecek Müge Anlı'da aranan Hamdi Kılıç olayında büyük rezalet: Babamın sevgilisi dünürüyle ilişki yaşıyordu Diyarbakır'da akılalmaz olay! 15 yıldır sahte kimlikle gezdiği koronadan ölünce ortaya çıktı Adnan Oktar'ın dava dosyasında +18'lik görüntüler ve şok WhatsApp diyalogları
Cavit Çağlar, Olay TV'nin yayına başladıktan 26 gün sonra neden kapandığını açıkladı Cavit Çağlar, Olay TV'nin yayına başladıktan 26 gün sonra neden kapandığını açıkladı         
22:26
Sokağa çıkma kısıtlamasına kısa bir süre kala evde yangın çıktı! Baba ve kızı yanarak can verdi Sokağa çıkma kısıtlamasına kısa bir süre kala evde yangın çıktı! Baba ve kızı yanarak can verdi         
22:14
Erkek çocuklarını öpüştüren YouTuber Gaga Bulut, tahliye edildi Erkek çocuklarını öpüştüren YouTuber Gaga Bulut, tahliye edildi         
21:49
Baskılara dayanamayan Paşinyan'dan istifa sinyali: Başbakanlık koltuğunu bırakmaya hazırım Baskılara dayanamayan Paşinyan'dan istifa sinyali: Başbakanlık koltuğunu bırakmaya hazırım         
21:25
Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, Noel kostümüyle görüntülendi Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, Noel kostümüyle görüntülendi         
21:07
Son Dakika: Türkiye'ye yurt dışından gelen yolcular için negatif test ibraz etme zorunluluğu getirildi Son Dakika: Türkiye'ye yurt dışından gelen yolcular için negatif test ibraz etme zorunluluğu getirildi         
19:49
Meteoroloji Profesörü Orhan Şen'den İstanbul için Meteoroloji Profesörü Orhan Şen'den İstanbul için "yağmur bombası" önerisi: Yüzde 30 yağış artırımı yapabilirsiniz         
18:29
Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eder etmez yeni diziye başrol oldu Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eder etmez yeni diziye başrol oldu         
16:48
Instagram yine Papa'yı konuşuyor! Model fotoğrafı beğendi Instagram yine Papa'yı konuşuyor! Model fotoğrafı beğendi         
16:11
Moderna korona aşısında yan etki ortaya çıktı: Dolgusu olana iltihaplanma yapıyor Moderna korona aşısında yan etki ortaya çıktı: Dolgusu olana iltihaplanma yapıyor         
15:55
İki yıl önce kaybettikleri altını çamaşır makinesinin tıkanan borusunda buldular İki yıl önce kaybettikleri altını çamaşır makinesinin tıkanan borusunda buldular         
15:37
"Öğle yemeği salçalı olsun" diyen iki çocuk annesi kadın, hem dayak yedi hem de işinden oldu         
15:04
Trans bireyden Berk Oktay hakkında şaşkına çeviren iddia: Evliyken gelip benimle ilişkiye girdi Trans bireyden Berk Oktay hakkında şaşkına çeviren iddia: Evliyken gelip benimle ilişkiye girdi         
14:04
İki günde 540 hayvan katledildi, sosyal medya ayağa kalktı İki günde 540 hayvan katledildi, sosyal medya ayağa kalktı         
13:03
Engin Nurşani'nin ölümünün ardından baba Ali Nurşani'nin yürek yakan sözleri yeniden gündem oldu Engin Nurşani'nin ölümünün ardından baba Ali Nurşani'nin yürek yakan sözleri yeniden gündem oldu         
12:04
Gırtlak kanseriyle mücadele eden ünlü sanatçı Engin Nurşani, hayatını kaybetti Gırtlak kanseriyle mücadele eden ünlü sanatçı Engin Nurşani, hayatını kaybetti         
11:41
Korona diye hastaneye kaldırılan genç kızın hamile olduğu ortaya çıktı! 3 yıl boyunca istismara uğramış Korona diye hastaneye kaldırılan genç kızın hamile olduğu ortaya çıktı! 3 yıl boyunca istismara uğramış         
10:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2020 22:57:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beytüllahim'de Noel kutlaması bu yıl pandemi sebebiyle sönük geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei