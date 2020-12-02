Beytüllahim'de otobüs kazası : 2 ölü - Son Dakika

Beytüllahim'de otobüs kazası : 2 ölü
02.12.2020 11:50
Batı Şeria'da meydana gelen trafik kazasında 2 Filistinli işçi hayatını kaybetti ve 6 Filistinli de kişi yaralandı.
Batı Şeria'da meydana gelen trafik kazasında 2 Filistinli işçi hayatını kaybetti ve 6 Filistinli de kişi yaralandı.
İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ardından otobüs Filistinli işçileri ezdi. Filistinli işçilerin yolun karşı tarafına geçmeye çalıştığı sırada meydana gelen kazada 2 Filistinli işçi hayatını kaybetti, 6 işçi de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken yerel kaynaklar otobüs İsrailli bir şirkete ait olduğunu açıkladı. Olaya ilişkin bir soruşturma başlatırken otobüs şoförü göz altına aldı.
(Raed Mah'D Khalil Subaih/İHA)
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