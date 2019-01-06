Beytüllahim'de Patrik 3. Theophilos Protestosu
27 dakika önce
Filistinli gruplar ve kurumlar ile bir grup Hristiyan, Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi Patriği 3. Theophilos için işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim'de bulunan Doğuş (Mehd) Kilisesi meydanında düzenlenen karşılama törenini protesto etti.
Filistinli gruplar ve kurumlar ile bir grup Hristiyan, Kudüs
Rum Ortodoks Kilisesi Patriği 3. Theophilos için işgal altındaki Batı Şeria
'nın güneyindeki Beytüllahim
'de bulunan Doğuş
(Mehd) Kilisesi meydanında düzenlenen karşılama törenini protesto etti.
Beytüllahim Belediyesi ve Ortodoks Hristiyan derneklerinin katıldığı gösteride, 3. Theophilos'u "hain" olmakla suçlayan sloganlar atıldı. Patriğin bulunduğu konvoy, atılan sloganlara rağmen yoğun güvenlik önlemleri altında ilerleyişini sürdürdü.
Aralarında Hristiyanların da olduğu Filistinliler, Patrik 3. Theophilos'u, Ortodoks Kilisesi'ne ait vakıf ve gayrimenkulleri İsrail
makamlarına satma ya da kiralamak amacıyla anlaşmalar imzalamakla suçluyor.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 07:21 Kaynak: AA
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