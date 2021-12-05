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Beytüllahim'de yeni yıl kutlamaları, Noel ağacının aydınlatılmasıyla başladı - Son Dakika

Beytüllahim'de yeni yıl kutlamaları, Noel ağacının aydınlatılmasıyla başladı

05.12.2021 00:16
Beytüllahim'de yeni yıl kutlamaları, Noel ağacının aydınlatılmasıyla başladı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde Hazreti İsa'nın doğum yeri olduğuna inanılan Beytüllahim'de, yeni yıl kutlamaları kapsamında Noel ağacı aydınlatıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde Hazreti İsa'nın doğum yeri olduğuna inanılan Beytüllahim'de, yeni yıl kutlamaları kapsamında Noel ağacı aydınlatıldı.

Mehd Kilisesi (Nativity-Doğuş) önündeki Noel ağacının aydınlatılması için düzenlenen törene başta Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye olmak üzere çok sayıda din adamı ve siyasetçinin yanı sıra Hristiyan hacılar katıldı.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı nedeniyle Filistin dışından gelecek hacı sayısının sınırlı tutulduğu törende konuşan Iştiyye, Filistinlilerin, "işgal, Kovid-19 ve siyasi bölünme" gibi üç karanlık evreden geçtiğini söyledi.

Tarihteki en kötü işgalle karşı karşıya olduklarını ve halkın iradesiyle İsrail'in dayatmaya çalıştığı emrivakilere direndiklerini kaydeden Iştiyye, "İsrail hükümetinin geçmişteki ve şu anki politikası, iki devletli çözümü sistematik olarak yok etmektir. Bizim programımız ise işgalin son bulması ve bağımsız Filistin devletinin kurulmasıdır." dedi.

Kovid-19 salgınıyla mücadele için 2020 mart ayında ilan edilen olağanüstü halin, tehlike geçinceye kadar devam edeceğini belirten Iştiyye, halkı, aşı olmaya ve Sağlık Bakanlığının açıkladığı koruyucu tedbirlere uymaya çağırdı.

Filistinli gruplar arasında 2007'den bu yana yaşanan siyasi bölünmeye de değinen Iştiyye, Gazze halkının yaşadığı acının ve İsrail ablukasının sona ermesi gerektiğini dile getirdi.

Beytüllahim Belediye Başkanı Anton Salman ise konuşmasında, turizmin ve hacı ziyaretlerinin durması nedeniyle kentte ekonomik durgunluk yaşandığına değindi.

Salman, ne kadar büyük fedakarlıkta bulunulması gerekirse gereksin adil ve kalıcı barışın gerçekleşeceğini, bağımsızlık ve özgürlüğün geri kazanılacağını vurguladı.

Beytüllahim, Yeni Yıl, İşgal, Noel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beytüllahim'de yeni yıl kutlamaları, Noel ağacının aydınlatılmasıyla başladı - Son Dakika


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