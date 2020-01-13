Son Dakika › Dünya › Beytüllahim'deki Doğuş Kilises'nin yerini İsrail olarak gösteren ABD'li programa sert tepki - Son Dakika Dünya
Beytüllahim'deki Doğuş Kilises'nin yerini İsrail olarak gösteren ABD'li programa sert tepki
6 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri'nde 'Jeopardy' isimli bilgi yarışmasında, Doğuş Kilisesi'nin yerinin nerede olduğu sorusuna Filistin yanıtını veren yarışmacının cevabı doğru kabul edilmedi
Amerika Birleşik Devletleri'nde 'Jeopardy' isimli bilgi yarışmasında, Doğuş Kilisesi'nin yerinin nerede olduğu sorusuna Filistin yanıtını veren yarışmacının cevabı doğru kabul edilmedi.
Ayrıca yarışmacı Katie Needle, 200 dolar değerindeki parayı alamadı.
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 01:54
Son Dakika 120 bin seviyesini aşan Borsa İstanbul, adım adım tarihi zirveye koşuyor Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları 3 hafta boyunca eksi 15 derecede hayatta kaldı Trump'tan yeni İran paylaşımı: Protestocular ABD bayrağını aşağılamayı reddetti