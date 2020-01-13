Beytüllahim'deki Doğuş Kilises'nin yerini İsrail olarak gösteren ABD'li programa sert tepki - Son Dakika
Son Dakika Dünya Beytüllahim'deki Doğuş Kilises'nin yerini İsrail olarak gösteren ABD'li programa sert tepki - Son Dakika Dünya

Beytüllahim'deki Doğuş Kilises'nin yerini İsrail olarak gösteren ABD'li programa sert tepki

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nde 'Jeopardy' isimli bilgi yarışmasında, Doğuş Kilisesi'nin yerinin nerede olduğu sorusuna Filistin yanıtını veren yarışmacının cevabı doğru kabul edilmedi

Beytüllahim'deki Doğuş Kilises'nin yerini İsrail olarak gösteren ABD'li programa sert tepki, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nde 'Jeopardy' isimli bilgi yarışmasında, Doğuş Kilisesi'nin yerinin nerede olduğu sorusuna Filistin yanıtını veren yarışmacının cevabı doğru kabul edilmedi.


Ayrıca yarışmacı Katie Needle, 200 dolar değerindeki parayı alamadı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Filistin, Doğuş, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 01:54 
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