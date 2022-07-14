ABD Başkanı Joe Biden'nın Cuma günü Batı Şeria'nın Beytüllahim kentindeki Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan Nativity (Doğuş) Kilisesi'ne yapmayı planladığı ziyaret öncesinde Kilise çevresinde hazırlıklar yapıldı. Civardaki caddeler tazyikli suyla yıkanırken, Beytüllahim Barış Merkezi binasının duvarlarına, geçtiğimiz Mayıs ayında işgal altındaki Batı Şeria'da görevini yaptığı sırada İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülen, Filistin asıllı Amerikalı gazeteci Şirin Ebu Akile'nin fotoğraflarının asıldığı görüldü.
Son Dakika › Güncel › BEYTÜLLAHİM – Doğuş Kilisesi Biden ziyaretine hazır - Son Dakika