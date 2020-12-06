BEYTÜLLAHİM - Doğuş Kilisesi'nin önündeki dev Noel ağacı törenle ışıklandırıldı - Son Dakika

Batı Şeria 'nın Beytüllahim kentinde, Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan Nativity (Doğuş) Kilisesi'nin meydanında bulunan dev Noel ağacı, dini ayin, havaşi fişek ve marşlar eşliğinde aydınlatıldı. Kutlamaya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, önceki yılların aksine, sınırlı sayıda katılımcı katıldı.

Aynı gün aynı noktada kısıtlamayı iki kez ihlal eden sürücüye ceza yağdı