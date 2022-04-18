BEYTÜLLAHİM - Grafiti sanatçılarının uğrak yeri Ayrım Duvarı - Son Dakika
Üye Girişi

BEYTÜLLAHİM - Grafiti sanatçılarının uğrak yeri Ayrım Duvarı

18.04.2022 15:28

İsrail tarafından Batı Şeria'da inşa edilen Ayrım Duvarının Beytüllahim tarafında kalan kısmı, İsrail işgaline tepki gösteren ve Filistin halkına destek veren grafitilerle süsleniyor.

İsrail tarafından Batı Şeria'da inşa edilen Ayrım Duvarının Beytüllahim tarafında kalan kısmı, İsrail işgaline tepki gösteren ve Filistin halkına destek veren grafitilerle süsleniyor. Kent sakinleri her gün farklı uyruklara sahip sanatçıların duvara çizdikleri yeni grafitilerle sabaha uyanıyor. Filistinli ressam Takiyuddin Sebatin'in yaptığı, Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'ü duvarın diğer tarafında gösteren, grafik görenlerin ilgisini çekiyor.

BEYTÜLLAHİM - Grafiti sanatçılarının uğrak yeri Ayrım Duvarı
BEYTÜLLAHİM - Grafiti sanatçılarının uğrak yeri Ayrım Duvarı
BEYTÜLLAHİM - Grafiti sanatçılarının uğrak yeri Ayrım Duvarı
BEYTÜLLAHİM - Grafiti sanatçılarının uğrak yeri Ayrım Duvarı

YORUMLAR
500
Batı Şeria'da 'Filistin Esirler Günü' gösterileri Batı Şeria'da 'Filistin Esirler Günü' gösterileri

Beytüllahim, Batı Şeria, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BEYTÜLLAHİM - Grafiti sanatçılarının uğrak yeri Ayrım Duvarı - Son Dakika


Son Dakika
15:15 HDP'li Semra Güzel her yerde aranıyordu! Paylaşılan fotoğrafta Norveç'te olduğu ortaya çıktı
15:03 Bilim insanlarından dikkat çeken araştırma! Bu kan grubundakiler koronayı daha şiddetli geçiriyor
15:02 Çorlu belediyesinde grev krizi! Sendika ile anlaşma sağlanamazsa işçiler grev yapacak
14:59 Galatasaray'da bir devir bitiyor! Avrupa'dan teklif alan Marcao ve Kerem'le yollar ayrılıyor
14:59 MİT'ten Suriye'de operasyon! DEAŞ üyesi 2 kişi yakalanıp Türkiye'ye getirildi
14:58 Zelenski hiç böyle görülmedi! Yayınladığı video büyük tartışma yaratınca kısa sürede silindi
14:53 Türkiye'nin demir adamı 73 yaşındaki Ali Bıdı, 24 saatte 2 birincilik aldı
14:44 İYİ Partili Yılmaz gençlerin beyin göçünü gözleri dolarak anlattı: Bu çocuklar ne yapsın?
14:38 Üç Kuruş dizisinde bu akşam neler olacak? Kılıç ile Efe arasındaki düelloyu kim kazanacak?
14:35 Yasak Elma yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Doğan ölüyor mu?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 15:33:56. #1.12#
SON DAKİKA: BEYTÜLLAHİM - Grafiti sanatçılarının uğrak yeri Ayrım Duvarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement