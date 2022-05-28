BEYTÜLLAHİM - İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu öldürdü (2) - Son Dakika
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BEYTÜLLAHİM - İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu öldürdü (2)

28.05.2022 09:29

İşgal altındaki Batı Şeria'da Beytullahim kentinin güneyinde yer alan El-Hadar beldesinde İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede yaşandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Beytullahim kentinin güneyinde yer alan El-Hadar beldesinde İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede yaşandı. İsrail askerlerinin yaşanan arbedeye müdahale etmesi sonucu 15 yaşındaki Filistinli Zeyd Muhammed Said Ganim sırtından ve boynundan vurularak ağır yaralandı. Ganim, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ganim'in yakınları üzüntü yaşadı.

BEYTÜLLAHİM - İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu öldürdü (2)
BEYTÜLLAHİM - İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu öldürdü (2)
BEYTÜLLAHİM - İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu öldürdü (2)
BEYTÜLLAHİM - İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu öldürdü (2)

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İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösterilerde 15 Filistinliyi yaraladı İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösterilerde 15 Filistinliyi yaraladı İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BEYTÜLLAHİM - İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu öldürdü (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: BEYTÜLLAHİM - İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu öldürdü (2) - Son Dakika
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