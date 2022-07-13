BTselem aktivistleri, Batı Şeria'da ABD Başkan'ı Biden'ın ziyaret etmesi beklenen Beytüllahim bölgesindeki binalara ve billboardlara "Sayın Başkan bu apartheid" yazılı afişler astı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › BEYTÜLLAHİM - İsrail insan hakları örgütü BTselem'den 'İsrail apartheid rejimi' kampanyası - Son Dakika

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