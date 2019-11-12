Son Dakika Haberleri: Beytüşşabap'ta kalp krizi geçiren hasta, askeri helikopterle taşındı
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Beytüşşabap'ta kalp krizi geçiren hasta, askeri helikopterle taşındı

6 saat önce

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde kalp krizi geçiren kişi, bölgeye sevk edilen askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Beytüşşabap'ta kalp krizi geçiren hasta, askeri helikopterle taşındı, System.String[]

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde kalp krizi geçiren kişi, bölgeye sevk edilen askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Beytüşşebap ilçesinde kalp krizi geçiren hasta için Mehmetçik seferber oldu. Şırnak Valiliği'nin talebi üzerine bölgeye sevk edilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikoptere taşınan hasta, Cizre Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı.


Beytüşşebap, Kalp Krizi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:01 Kaynak: DHA
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