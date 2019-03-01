Son Dakika Haberleri: Beytüşşbap'ta Kartpostallık Görüntüler Oluştu

Beytüşşbap'ta Kartpostallık Görüntüler Oluştu

30 dakika önce

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde aşırı kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu.

Beytüşşbap'ta Kartpostallık Görüntüler Oluştu, System.String[]
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde aşırı kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu. İlçe merkezi beyazlara bürünürken esnaf dükkan önlerini temizleme çalışmalarına başladı.

Beytüşşebap ilçesinde 2 gündür etkili olan kar yağışı sonrası her taraf beyaza büründü. İlçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Beytüşşebap Kaymakamlığı kar yağışı nedeniyle okulların bir gün süreyle tatil edildiğini açıkladı. Beytüşşebap İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada "İki gündür etkili olan kar yağışı ilçemizi beyazlara bürüdü. Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimiz kardan etkilenmemesi için bir gün süreyle okulları tatil ettik. Ekiplerimiz dün akşamdan beri ilçe ve köylerde yolları açık tutmaya çalışıyor" açıklamasını yaptı.

Hükümet Konağı önünde görev yapan bir bekçi ve bir vatandaş ise karlar içinde kaybolan Atatürk büstünü temizlemeye çalışırken kameralara yansıdı. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:34 Kaynak: İHA

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