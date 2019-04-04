Son Dakika Haberleri: Beytüşşebap Ak Partili Aşan Göreve Başladı, Halı Sahada Halaylı Kutlama Yapıldı

Beytüşşebap Ak Partili Aşan Göreve Başladı, Halı Sahada Halaylı Kutlama Yapıldı

43 dakika önce

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde Belediye Başkanı seçilen AK Partili Habip Aşan mazbatasını alarak göreve başladı.

Beytüşşebap Ak Partili Aşan Göreve Başladı, Halı Sahada Halaylı Kutlama Yapıldı, System.String[]
ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde Belediye Başkanı seçilen AK Partili Habip Aşan mazbatasını alarak göreve başladı. Vatandaşlar, Aşan'ın başkan seçilmesini Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekerek kutladı. 30 Mart 2014 seçimlerinde BDP'den Nurettin Ataman'ın başkan seçilip görevden alındığı Beytüşşebap'ta, bu seçimi yüzde 58 oy oranıyla AK Partili Habip Aşan kazandı. Aşan, sonuçların kesinleşmesinin ardından İlçe Seçim Kurulu'na giderek mazbatasını aldı. Başkan Aşan, daha sonra ilçedeki halı sahada tebrikleri kabul etti. Vatandaşlar, Aşan'ın başkan seçilmesini Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekerek kutladı. Kendisini tebrik edenlere teşekkürlerini ileten Aşan, büyük bir heyecanla, coşkulu bir gün yaşadıklarını söyleyerek, "Yaklaşık 3 aylık bir seçim sürecinde gece gündüz durmadan çalıştık. Evine gitmediğimiz, elini sıkmadığımız tek bir kardeşimiz kalmadı. Beytüşşebaplılar bizlere güvendi. Oylarını bizlere verdiler. İnşallah bu kutlu yolda partimizin ve hükümetin önderliğinde hizmetlerimiz olacak. Beytüşşebap halkının yıllardır alamadığı hizmeti getireceğiz" dedi. - Şırnak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:14 Kaynak: DHA

Şırnak, Habip Aşan, Beytüşşebap, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tanzim Satışta Yeni Aşamaya Geçiliyor! 700 Ürün İnternetten Satılacak Ekrem İmamoğlu, Alparslan Türkeş'in Ölüm Yıl Dönümü Nedeniyle Mesaj Yayınladı Son Dakika! İstanbul'da 4 İlçede Sayım Tamamlandı Komünist Başkan'a, "Söylenemeyecek Güvenlik Gerekçesiyle" Mazbatası Verilmedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 11:57:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beytüşşebap Ak Partili Aşan Göreve Başladı, Halı Sahada Halaylı Kutlama Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]