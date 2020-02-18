Beytüşşebap Belediye Başkanı Aşan evini su basan vatandaşın yardımına koştu - Son Dakika

Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, Karşıyaka Mahallesinde su şebekesinin patlaması sebebiyle evini su basan Aykut ailesine destek sundu.

İlçede bir evin su bastığı bilgisini alan Aşan, beraberinde belediyenin temizlik ekipleri ile Aykut ailesinin evine gitti.

Evdeki su yürütülen çalışma ile tahliye edildi.

Mağduriyeti kısa sürede giderilen ve evi temizlenen Sadi Aykut kendilerine destek veren Belediye Başkanı Aşan'a teşekkür etti.

Başkan Aşan, 7 gün 24 saat vatandaşların hizmetinde olduklarını belirterek, "Vatandaşlarımıza hizmet bizim en büyük gurur kaynağımız. Mağdur olan vatandaşımızın mağduriyetini elimizden geldiğince gidereceğiz." dedi.