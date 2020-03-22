Beytüşşebap Belediyesi ek hizmet binası, 112'ye tahsis edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beytüşşebap Belediyesi ek hizmet binası, 112'ye tahsis edildi - Son Dakika

Beytüşşebap Belediyesi ek hizmet binası, 112'ye tahsis edildi

6 saat önce

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap Belediyesi'nce ek hizmet binası, koronavirüs önlemleri kapsamında, 112 Acil Sağlık Hizmetleri'ne süresiz ve ücretsiz olarak tahsis edildi.

Beytüşşebap Belediyesi ek hizmet binası, 112'ye tahsis edildi, System.String[]

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap Belediyesi'nce ek hizmet binası, koronavirüs önlemleri kapsamında, 112 Acil Sağlık Hizmetleri'ne süresiz ve ücretsiz olarak tahsis edildi.

Beytüşşebap Belediyesi tarafından ilçede koronavirüse karşı tedbirler artırıldı. İlçe genelinde dezenfekte çalışması yaptıran belediye yönetimi, ek hizmet binasını da ikinci istasyon yapılması için 112 Acil Sağlık Hizmetleri'ne tahsis etti. Belediye Başkanı Habip Aşan, sağlıkçılar için hazırlanan binayı ziyaret ederek, personele moral verdi. Aşan, "Dünyada hızla yayılan bu hastalığı duyduktan sonra biz de belediye olarak öncelikle ilçe genelinde sıvı sabun ve dezenfekte ilacı dağıttık. Daha sonra tüm ilçenin resmi kurumları ve çarşı mahalleleri dezenfekte ettik. Çarşı ve sokakları yıkadık. Bununla beraber bunun tedirginliğini evlerinden çıkmamalarını anons ettik. Yaşlı ve maddi durumu iyi olmayan ailelere yardımlar ettik. İl Sağlık Müdürlüğü'müzle görüşmelerimiz sonucu ilçemizde ikinci bir istasyon açtık. Bizler de belediyemize ait ek binamızı tahsis ettik, süresiz ve ücretsiz burada hizmet verecekler. Yetkililerimizin çağrılarına ve ikazlarına uyalım, evlerden mümkün olduğunca çıkmayalım" dedi.


Beytüşşebap, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 11:19 Kaynak: DHA

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