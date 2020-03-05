Beytüşşebap Belediyesi'nden koronavirüs önlemleri - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Beytüşşebap Belediyesi'nden koronavirüs önlemleri - Son Dakika

Beytüşşebap Belediyesi'nden koronavirüs önlemleri

6 saat önce

Beytüşşebap Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda dezenfekte malzemeleri dağıttı.

Beytüşşebap Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda dezenfekte malzemeleri dağıttı.

Vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda çalışmalarını sıklaştıran belediye ekipleri, ilçe merkezi ve köylerde temizlik malzemesi dağıtarak vatandaşları bilgilendirdi.

Koronavirüse karşı çalışmalar başlattığını bildiren Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, "Bildiğiniz gibi dünyada hızla yayılan bir virüs var. Bu da tabi insandan insana ve en çok kalabalık ortamlarda yayılma riski fazla olan bir virüs tipidir. İlçemiz genelindeki köyler ve merkez dahil bütün okul, cami, kahvehaneler, pastahane gibi halkımızın toplu olduğu yerlerde sıvı el sabunu ve temizlik malzemeleri dağıttık." dedi.

Beytüşşebap Belediyesi'nden koronavirüs önlemleri

Koronavirüs, Beytüşşebap, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:57 Kaynak: AA
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