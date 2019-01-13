Son Dakika Haberleri: Beytüşşebap Buz Tuttu... Buz Tutan Beytüşşebap Kırsalı Havadan Görüntülendi

Beytüşşebap Buz Tuttu... Buz Tutan Beytüşşebap Kırsalı Havadan Görüntülendi

1 saat önce

Beytüşşebap buz tuttu.

Beytüşşebap buz tuttu... Buz tutan Beytüşşebap kırsalı havadan görüntülendi
Eksi 20 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı dev buz sarkıtlarına neden oldu

ŞIRNAK - Şırnak'ta hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düştüğü kırsal alanda dağlar buzlarla kaplandı. Buzdan sarkıtların oluştuğu dağlar kartpostallık görüntülere neden oldu.
Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde kar yağışı sonrası hava sıcaklığı eksi 20 derece kadar düşünce şelaleler dondu, dağlar buzla kaplandı. Beytüşşebap yolu üzerinde bulunan Hisarkapı köyü mevkisinde güneş vurmayan yerlerde kartpostallık görüntüler oluştu. Derin vadi içindeki Habur Çayı kenarında bulunan dağlar ve şelaleler gece hava sıcaklığının eksi 20 dereceye düşmesinin ardından kartpostallık görüntülere yol açtı.
Buz sarkıtları havadan görüntülendi
3 metre uzunluğunda buzdan oluşan sarkıtlar havadan görüntülendi. Yolun kenarında bulunan kayalık alanlar buzla örtündü. Doğa fotoğrafçılarının makineleriyle çektikleri buzlu dağlar sosyal medya hesaplarında izlenme rekorları kırdı. Doğa fotoğrafçısı Hazım Gökçe yılın her vakti bu anı beklediğini belirterek dağlarda oluşan buzları resmetmek için günlerce beklediğini söyledi. Gökçe, "Yıllardır bölgede fotoğrafçılık yapıyorum. Elimde bir fotoğraf makinesiyle her anı fotoğraflamaya çalışıyorum. Aylardır buranın donmasını bekliyordum nihayet dondu ve doğa olayına şahit oldum. Fotoğraf aşkını ancak yaşayan bilir tıpkı benim aylarca bir kare için beklediğim gibi" dedi.
İHA muhabiri Serdar Gükçe ise buz sarkıtlarını drone ile havadan görüntüledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 11:51 Kaynak: İHA

Uludere, Şırnak, Beytüşşebap, Genel
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