Beytüşşebap İlçesi Kar Altında Kaldı

Beytüşşebap ilçesi kar altında kaldı Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 1 metre 15 santimetreye ulaştı İlçe kara gömüldüŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde günlerdir aralıksız devam eden kar yağışı ilçeyi kar altında bırakırken ilçe merkezinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer 1 metre...

Beytüşşebap ilçesi kar altında kaldı

Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 1 metre 15 santimetreye ulaştı

İlçe kara gömüldü



ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde günlerdir aralıksız devam eden kar yağışı ilçeyi kar altında bırakırken ilçe merkezinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer 1 metre 15 santimetre zolarak ölçüldü.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İlçe merkezi ve köylerde bulunan ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği Beytüşşebap'ta iki gündür etkili olan kar yağışı vatandaşları evlere hapsetti. Bir çok noktada tek katlı evler kar altında kaldı. Karayolları ve ilçe özel idare ekipleri çalışmalarını sürdürüyor bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

Vatandaşlar çatıların çökmemesine karşı damlarda kar temizliği yapmaya başladı.

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