Beytüşşebap ilçesinde dün etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Beytüşşebap Kaymakamlığı bünyesinde olan, ilçenin tek halı sahasının çatısı, biriken karın ağırlığı nedeniyle çöktü. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayın ardından çöken çatının kaldırılması için ekipler, çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Beytüşşebap, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Beytüşşebap'ın tek halı sahasının çatısı, biriken karla çöktü - Son Dakika

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