Beytüşşebap Kaymakamı 2 bin 900 rakımlı üs bölgesinde askerlerin yeni yılını kutladı - Son Dakika

Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, Kato Dağı Tuzluca Üs Bölgesinde mevzilerde nöbet tutan askerlerin yeni yılını kutladı.

Pendik, beraberinde Jandarma Komando Alay Komutanı Tahsin Saruhan ve İlçe Jandarma Komutanı Hasan Erbağ ile 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı Tuzluca üs bölgesine geçti.

Burada görev yapan, terör örgütü PKK'ya göz açtırmayan mevzilerde nöbet tutan güvenlik güçlerinin yeni yılını kutlayan Pendik, gece gündüz, yaz kış demeden görev yapan tüm askerlere teşekkür etti.

Yeni yılda sağlık, huzur, mutluluk ve başarı dileyen Pendik, geçmişte terörle anılan Beytüşşebap ilçesinin son dönemde güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarından sonra teröristlerden temizlenerek, huzura kavuştuğunu belirtti.

Pendik, "Yeni yılda güvenlik güçlerimiz sayesinde Beytüşşebap'ta daha da huzur dolu bir ortamının olmasını temenni ediyorum." dedi.

Daha sonra Şırnak Valisi Hamza Pehlivan da telefonla bağlanarak, Kato Dağı Tuzluca Üs Bölgesinde görev yapan güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı, başarı diledi.