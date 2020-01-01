Beytüşşebap Kaymakamı 2 bin 900 rakımlı üs bölgesinde askerlerin yeni yılını kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beytüşşebap Kaymakamı 2 bin 900 rakımlı üs bölgesinde askerlerin yeni yılını kutladı - Son Dakika

Beytüşşebap Kaymakamı 2 bin 900 rakımlı üs bölgesinde askerlerin yeni yılını kutladı

6 saat önce

Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, Kato Dağı Tuzluca Üs Bölgesinde mevzilerde nöbet tutan askerlerin yeni yılını kutladı.

Beytüşşebap Kaymakamı 2 bin 900 rakımlı üs bölgesinde askerlerin yeni yılını kutladı, System.String[]

Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, Kato Dağı Tuzluca Üs Bölgesinde mevzilerde nöbet tutan askerlerin yeni yılını kutladı.

Pendik, beraberinde Jandarma Komando Alay Komutanı Tahsin Saruhan ve İlçe Jandarma Komutanı Hasan Erbağ ile 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı Tuzluca üs bölgesine geçti.

Burada görev yapan, terör örgütü PKK'ya göz açtırmayan mevzilerde nöbet tutan güvenlik güçlerinin yeni yılını kutlayan Pendik, gece gündüz, yaz kış demeden görev yapan tüm askerlere teşekkür etti.

Yeni yılda sağlık, huzur, mutluluk ve başarı dileyen Pendik, geçmişte terörle anılan Beytüşşebap ilçesinin son dönemde güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarından sonra teröristlerden temizlenerek, huzura kavuştuğunu belirtti.

Pendik, "Yeni yılda güvenlik güçlerimiz sayesinde Beytüşşebap'ta daha da huzur dolu bir ortamının olmasını temenni ediyorum." dedi.

Daha sonra Şırnak Valisi Hamza Pehlivan da telefonla bağlanarak, Kato Dağı Tuzluca Üs Bölgesinde görev yapan güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı, başarı diledi.

Beytüşşebap, Kato Dağı, Tuzluca, Pendik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 10:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Haluk Levent sözünü tuttu! Hasta olan Arda ve Semih'e konser verdi
Evde temizlik yaparken düşen kadın neredeyse parmağından olacaktı Siirt'te yıkılan bina yan yattı, yan binadaki vatandaşlar tahliye edildi Ali Babacan 5 yıl sonra ilk kez yaptığı paylaşımda, 2020'den beklentilerini dile getirdi

Son Dakika Haberleri
16:46 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Libya tezkeresi) Ümit ediyoruz ki bu derece bir davete gerek... - Son Dakika
16:46 Mersin'de 6 ay önce sahte içkiden yoğun bakıma alınan kişi öldü - Son Dakika
16:45 PKK'nın Hamzalı'da katlettiği 23 şehit törenle anıldı - Son Dakika
16:44 Ahlat'ta kar yağışı - Son Dakika
16:40 Çeşme'de yeni yıl coşkusu - Son Dakika
15:31 Siirt'te yıkılan bina yan yattı, yan binadaki vatandaşlar tahliye edildi - Son Dakika
15:00 Ali Babacan 5 yıl sonra ilk kez yaptığı paylaşımda, 2020'den beklentilerini dile getirdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 16:50:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Beytüşşebap Kaymakamı 2 bin 900 rakımlı üs bölgesinde askerlerin yeni yılını kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]