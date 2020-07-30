Beytüşşebap Kaymakamı Meşeli göreve başladı - Son Dakika

Beytüşşebap Kaymakamı Meşeli göreve başladı
Sivas'ın İmranlı ilçesinde görevliyken Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine tayini çıkan Kaymakam Hasan Meşeli göreve başladı.
Sivas'ın İmranlı ilçesinde görevliyken Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine tayini çıkan Kaymakam Hasan Meşeli göreve başladı.
Beytüşşebap Kaymakamı Meşeli, göreve başladı. Kaymakam Hasan Meşeli görevin ilk gününde hayırlı olsun ziyaretlerini kabul ettikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kaymakam Meşeli, "Beytüşşebap'ın hak ettiği yeri alabilmesi potansiyellerinin fiili olarak gün yüzüne çıkarılması, doğal güzelliklerinin tanıtılması ve kalkınması amacıyla çalışma arkadaşlarımla güzel hizmetler yürütme kanaatindeyim. Bu konuda güzel fikirlerimiz, projelerimiz olacaktır. Bu konuda çalışma azmindeyiz. Görevimi her zaman sahada yürüttüm. İnsanların dertlerini dinleyerek yürüttüm. Hane ziyareti üzerine bir proje geliştirdim. Engelliler yaşlılar üzerine çalışmaları yürüttüm. Gittiğim bütün ilçelerde bu projeyi devam ettirdim. Alimizin Çınarları Projesiyle yaşlılığın vermiş olduğu negatif durumları pozitife çevirmek için çalıştık. Burada da hayata geçirdik. Beytüşşebap'ta şu an huzur var. Çok zor zamanlar geçirmiş bir ilçe inşallah Beytüşşebap gün gittikçe daha güzel ve olumlu anılacak" dedi. - ŞIRNAK
Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 09:59
Kaynak: İHA
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