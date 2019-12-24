Beytüşşebap Kaymakamı Pendik'ten, üs bölgelerine ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beytüşşebap Kaymakamı Pendik'ten, üs bölgelerine ziyaret - Son Dakika

Beytüşşebap Kaymakamı Pendik'ten, üs bölgelerine ziyaret

6 saat önce

Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, bölgenin güvenliğini sağlamak amacıyla kurulan Kontik ve Çepel üs bölgelerini ziyaret etti.

Beytüşşebap Kaymakamı Pendik'ten, üs bölgelerine ziyaret, System.String[]

Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, bölgenin güvenliğini sağlamak amacıyla kurulan Kontik ve Çepel üs bölgelerini ziyaret etti.

Beraberinde İlçe Jandarma Komando Alay Komutanı Tahsin Saruhan ile üs bölgelerinde incelemelerde bulunan Kaymakam Pendik, mevzide nöbet tutan askerlerle görüştü.

Çalışmalarla ilgili bilgi alan Pendik, gece gündüz yaz kış demeden görev yapan tüm askerlere teşekkür etti.


Pendik, geçmişte terörle anılan Beytüşşebap ilçesi ve ilçeye bağlı köylerin güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarından sonra teröristlerden temizlenerek, huzura kavuştuğunu belirtti.


Artık vatandaşların burada huzur içerisinde hayvancılık ve tarımla uğraşarak, gelir elde ettiğini dile getiren Pendik, "Devletin birliği ve bütünlüğü ile vatandaşın huzuru için gece gündüz demeden zor şartlarda dahi büyük bir özveri ve fedakarlıkla görev icra eden güvenlik güçlerinin vatandaşlarımızın güvenliğinin teminatı olduğunu gördük." dedi.

Beytüşşebap, Jandarma, Pendik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 09:44 Kaynak: AA
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