Son Dakika Haberleri: Beytüşşebap Kayyumla Güzelleşiyor

Beytüşşebap Kayyumla Güzelleşiyor

1 saat önce

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki cadde ve sokaklar kayyum görevlendirilen belediye sayesinde güzelleşiyor.

Beytüşşebap Kayyumla Güzelleşiyor, System.String[]
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki cadde ve sokaklar kayyum görevlendirilen belediye sayesinde güzelleşiyor.

Kanun Hükmünde Kararname ile Beytüşşebap Belediye başkanlığına görevlendirilen İlçe Kaymakamı İsmail Pendik, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kaymakam Pendik'in talimatıyla ilçe merkezinde cadde ve sokaklara100'e yakın ışıklandırma ve aydınlatmanın takma işlemleri başladı. Yılbaşına kadar ilçedeki aydınlatma ve süs ışıkları tamamlanması planlanıyor.

İlçede, vatandaşların hastane ve ilçe merkezine rahat gidiş gelişleri için de ücretsiz servis hizmete sokuldu. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:45 Kaynak: İHA

Pendik, Şırnak, Beytüşşebap, Güncel
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