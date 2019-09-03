Son Dakika Haberleri: Beytüşşebap'lı öğrenciler Sivas'ı gezdi
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Beytüşşebap'lı öğrenciler Sivas'ı gezdi

6 saat önce

Beytüşşebap'lı öğrenciler Sivas'ı ziyaret etti -Beytüşşebaplı öğrenciler Sivas valisi Salih Ayhan'ı makamında ziyaret ettiSİVAS - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinden gelen öğrenciler valiyi makamında ziyaret etti.

Beytüşşebap'lı öğrenciler Sivas'ı ziyaret etti

-Beytüşşebaplı öğrenciler Sivas valisi Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etti

SİVAS - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinden gelen öğrenciler valiyi makamında ziyaret etti. Türkçe Kürtçe şarkılarla birlik beraberlik mesajları verildi.

Beytüşşebap ilçe kaymakamlığı tarafından Sivas'a gönderilen 47 kişilik öğrenci grubu tarihi turistlik yerleri gezdi. Beytüşşebap ilçe kaymakamı İsmail Pendik'in 2 ay önce sosyal medya hesabından paylaştığı video üzerine Sivas'a davet ettiği Şırnak'lı öğrencileri makamında kabul eden Sivas Valisi Salih Ayhan öğrencilerle şarkı söyledi. Misafirlerini makamında ağırlayan Vali Ayhan oldukça mutlu olduğunu belirtti. "Hemşehrimiz olan Beytüşşebap kaymakamımız iki ay önce yaptığı bir paylaşım üzerine 'sivas'ın yollarına'şarkısını söyleyen Halk eğitim müdürlüğü ve çok amaçlı toplum merkezi çatom öğrencileri söyledikleri şarkı bizi oldukça mutlu etmişti. Bu çocuklarımızı Sivas kongresinin 100'üncü yılında aramızda görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen Şırnak valimize ve Beytüşşebpa kaymakamımıza çok teşekkür ederim."dedi. Beytüşşebap ilçe kaymakmı İsmail Pendik ise bu anlamlı davet için Sivas valisine teşekkkür etti. "yaptığımız paylaşım üzerine Sivas Valimiz bu güzel çocuklarımızı 4 Eylül sivas kongresi 100'üncü yıl kutlamalarına davet etti. bu davet bizleri onurlandırdı. inşallah bu güzel çocuklarmız güzel bir geziyle Sivas'ı tanıyacaklar görecekler"diye konuştu.

Sivas Kongresi 100'üncü yılında kato dğaı eteklerinde bulunan Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinden gelen öğrenciler tarihi,turistlik ve parkları gezdi. Öğrenciler 3 günlük gezi boyunca vali Ayhan'ın misafirleri oldu. Sivas valisine Türkçe ve Kürtçe şarkılar söyleyen öğrenciler ödüllendirildi. Ardından Beytüşşebap yöresine ait Jirki kilimi ve Faraşin balı getiren kafile sorumluları Vali Ayhan'a takdim etti.

Beytüşşebap, Salih Ayhan, Şırnak, Sivas, Genel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 08:12 Kaynak: İHA
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