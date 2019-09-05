Beytüşşebap'lı öğrenciler Sivas'ta konser verdi

SİVAS - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinden Sivas iline gelen öğrenciler 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında binlerce kişiye konser verdi.

Beytüşşebap ilçe kaymakamı İsmail Pendik'in iki ay önce sosyal medya hesabından paylaştığı videoyu gören Sivas valisi 37 öğrenciyi Sivas Kongresinin 100'üncü yılı münasebetiyle düzenlenen konsere davet etti. Konser öncesinde sahne alan Beytüşşebap'lı öğrenciler binlerce kişi karşısında türküler söyledi. Alkış yağmuruna tutulan minik çocuklar ilk defa konser vermenin heyecanını yaşadı. Halk Eğitim Müdürlüğünde eğitim gören öğrenciler ellerinde sazlarla sahnede yerini alırken alkış yağmuruna tutuldular. Sivas Valisi Salih Ayhan, Şırnak'lı öğrencileri ağırlamaktan çok mutlu olduklarını belirtti. 4 gündür Sivas'ta bir çok yeri gezen öğrenciler son olarak Binlerce Sivas'lı vatandaşa konser verdi. Beytüşşebap Halk Eğitim Müdürü Ramazan Güneş, Sivas'ta olmanın onurunu yaşadıklarını ifade etti. "Öncelikle Beytüşşebap kaymakamımıza bizlere böyle bir imkan sundukları için minnet borçluyuz. Bizler hep birlikte koca Türkiye'yiz. 100 yıl önceki aynı ruhla Kürt Türk kardeşliği devam ediyor, devam edecektir. Şimdi Sivas ilinde Kürt çocuklar burada konser veriyor. Buradaki atmosfer mükemmel, bizleri ağırlayan valimiz sayın Salih Ayhan beyfendiye çok teşekkür ederiz. Beytüşşebap halkı adına bizleri bağrına basan Sivas'lı kardeşlerimize canı gönülden selam ve sevgilerimi yolluyorum."dedi.

Renkli konserin ardından öğrenciler lunaparkta gece geç saatlere kadar eylendi.