"Beytüşşebap Rafting Yarışması Açık Yaş Kadın Erkek Kotalı Türkiye Şampiyonası" başladı - Son Dakika

Şırnak'ta Beytüşşebap Rafting Yarışması Açık Yaş Kadın Erkek Kotalı Türkiye Şampiyonası başladı.

Beytüşşebap ilçesinin Ayvalık köyünde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleri ile Türkiye Rafting Federasyonu tarafından düzenlenen, şampiyonada birinci ayak yarışları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla Habur Çayı'nda yapıldı.

Bakan Soylu, şampiyonanın açılışında yaptığı konuşmada, güzel bir festivalde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sağlanan huzurla güzel bir organizasyon kapsamında bir arada olunduğunu dile getiren Soylu, "İşte sporun ve gençliğin gücü tam da burada. Spor, huzuru, sağlığı, dostluğu ve arkadaşlığı ama aynı zamanda da birleştiriciliği, kardeşliği en güzel şekilde ortaya koyar. Bilesiniz ki çocukluğundan itibaren spor yapan insanların hayata bakışları, dayanıklılıkları, paylaşımları ve aynı zamanda başladıkları işi bitirme konusundaki hakikaten iradeleri bir hayat felsefesi olarak yansır." dedi.

Doğal güzelliklere sahip Beytüşşebap'ta böyle bir organizasyonun, turnuvanın düzenlenmesinin apayrı bir keyif ve mutluluk olduğuna işaret eden Soylu, "Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu şahsında bütün ekibini, Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı'nı tebrik ettiğini belirtti.

Soylu, ilçeye gelen 18 kulüpten, 88 sporcu, 40 hakem ve bu organizasyona katkıda bulunan Vali, Kaymakam, Belediye Başkanı, Gençlik ve Spor İl Müdürünü de kutladığını aktardı.

Güzel bir müjde aldıklarını dile getiren Soylu, "Beytüşşebap'ta hepimizi onurlandıracak, güzel bir rafting takımı olmuş, sizleri de tebrik ediyor, kutluyoruz." diye konuştu.

"Bizim medeniyetimiz iyilik medeniyetidir"

Zor günlerin birer sınav olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkelerin de devletlerin de milletlerin de zor günleri olur. İnancımız, dinimiz der ki her zorluktan sonra bir kolaylık vardır. İşte o kolaylık da tam böyle bir şeydir. Hep birlikte gördüğümüz gibi her yaştan insan var burada. Çok kıymetli büyüklerimiz gençlerimiz, öğretmenlerimiz, çocuklarımız, sporcularımız tam da o zorlukta bir kolaylık olduğunu ifade eden bir anlayışın adıdır. Birliği tarihin her noktasında defalarca ispat etmiş bir milletin evlatlarıyız. Birbirimize omuz vermiş, zor zamanlarda geçmiş ve geleceğe hep gönlümüzün bütün güzelliği ile bakmış bir güzel milletin evlatlarıyız. Medeniyetimiz de bu coğrafya da başka bir zenginliğin adıdır. Bizim medeniyetimiz iyilik medeniyetidir."

Beytüşşebap'ta, bu organizasyonda bulunmaktan büyük bir keyif aldıklarını anlatan Soylu, "İnanın rafting şampiyonası Tunceli'de yapıldığı zaman çocuklar gibi şendim. O kadar sevindim ki orada olmak istedim. Geçen sene bu zamanlarda Hakkari'de çok güzel spor müsabakaları, foto safari yapıldı." diye konuştu.

"İnsanımız her şeyin en güzeline layık"

Türkiye'nin farklı bölgelerinde gerçekleştirilen sportif organizasyonlara değinen Soylu, şunları kaydetti:

"İnsanımız her şeyin en güzeline layık, bunu hak ediyoruz çünkü. Çok çalışarak, gayret göstererek, elimizi dünyaya uzatarak bunu hak ediyoruz. Binlerce kilometre uzaktaki insanlara, 'Bize yardım edin.' diyenlere sırtını dönmeyen bir milletiz. Çünkü zengin de güçlü de olsak insanlığımızı kaybetmememizi bize öğütleyen bir anlayıştan geliyoruz. ve o anlayışı devam ettireceğiz. Beytüşşebap'ta bugün bayramların en güzelindeyim. Benim için bayram bugün."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Soylu, centilmence bir müsabakada tüm Türkiye'ye gösterilecek güzel fotoğraflar, güzel paylaşımlar, dostluklar ve heyecanlar diledi.

Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, Bakan Soylu'ya rafting küreği ve kaskı takdim etti.

Daha sonra Bakan Soylu ve Yardımcı Habur Çayı'ndaki parkurda kürek çekti.

Şampiyonanın açılış programına Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu, Vali Ali Hamza Pehlivan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tekin Aktemur, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Beytüşşebap Kaymakamı Hasan Meşeli, sporcular ve vatandaşlar katıldı.