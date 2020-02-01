Beytüşşebap'ta 15 köy yolu kardan kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beytüşşebap'ta 15 köy yolu kardan kapandı - Son Dakika

Beytüşşebap'ta 15 köy yolu kardan kapandı

6 saat önce

Beytüşşebap'ta 15 köy yolu kardan kapandıŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 15 köy yolu ulaşıma kapandı.

Beytüşşebap'ta 15 köy yolu kardan kapandı

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 15 köy yolu ulaşıma kapandı.

Beytüşşebap ilçesinde 2 gündür aralıklarla yağan kar yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaşırken, ilçe merkezi ve köylerde sürekli elektrik kesintileri yaşanıyor.

Kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı 15 köy yolu da ulaşıma kapandı. Beytüşşebap Kaymakamlığı bünyesindeki karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarının ulaşıma sağlanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÜKÜMÜ

-----------------

Kar yağışı görüntüleri

İlçe merkezinden görüntü

Kar temizleyen vatandaşlar

Röportajlar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emin BAL/ BEYTÜŞŞEBAP, ŞIRNAK (DHA)

Beytüşşebap'ta 15 köy yolu kardan kapandı

Beytüşşebap, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 04:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sokakta yaşayan yaşlı adama belediye sahip çıktı
Meteoroloji'den 4 il için yoğun kar yağışı uyarısı Fizikçiler İstanbul Üniversitesi'nde buluşuyor! Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması: Yolcularımızda hastalık belirtisi yok

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 22:56:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beytüşşebap'ta 15 köy yolu kardan kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]