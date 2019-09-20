Son Dakika Haberleri: Beytüşşebap'ta 19 Eylül Gaziler Günü Kutlandı
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Beytüşşebap'ta 19 Eylül Gaziler Günü Kutlandı

50 dakika önce

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.

Beytüşşebap'ta 19 Eylül Gaziler Günü Kutlandı, System.String[]

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.

Kaymakamlık binasında düzenlenen programda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Kaymakam İsmail Pendik, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan için teröre karşı mücadelede gözünü kırpmadan çarpışan şehitlere sonsuz rahmet dilediğini, gazileri de minnetle andığını belirterek, tüm gazilerin Gaziler Günü'nü kutladığını söyledi.

Belediye Başkanı Habip Aşan da, tüm gazilere Allah'tan sağlık ve afiyet, vefat eden gazilere de rahmet diledi. Öğrenciler günün anlam ve önemini belirten şiirler okudu.

Daha sonra gaziler ile şehit ve gazi yakınlarına yemek verildi.

Kaymakam Pendik, programa katılanları makamında kabul etti.

Programa, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanı Tahsin Saruhan da katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:54 Kaynak: AA
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