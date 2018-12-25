Son Dakika Haberleri: Beytüşşebap'ta 35 Kişilik Geçici İşe Bin 385 Başvuru

Beytüşşebap'ta 35 Kişilik Geçici İşe Bin 385 Başvuru

1 saat önce

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, kamu kurumlarında 6 ay süreyle çalıştırılacak 35 kişilik geçici iş için bin 385 kişi başvurdu.

Beytüşşebap'ta 35 Kişilik Geçici İşe Bin 385 Başvuru, System.String[]
ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, kamu kurumlarında 6 ay süreyle çalıştırılacak 35 kişilik geçici iş için bin 385 kişi başvurdu.

Beytüşşebap'ta 35 kişinin, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla kamu kurumlarında 6 ay süreyle istihdam edileceği açıklandı. Geçici iş için İŞKUR'a, bin 385 kişi başvuru yaptı. Başvuru sayısının fazla olması nedeniyle istihdam edilecek kişilerin noter kurasıyla belirlenmesi kararlaştırıldı. Bunun üzerine 75'inci Yıl İlkokulu'nda kura çekimi yapıldı. Noter huzurunda yapılan kurayla işe alınacak 35 kişi belirlendi. Kurada isimleri çıkanlar, sevinirken, çıkmayanlar ise üzüldüğünü söyledi. - Şırnak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:05 Kaynak: DHA

Şırnak, Beytüşşebap, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Asgari Ücret Zammına Türk-İş Başkanı'ndan İlk Yorum: Yüzde 80'lik Kesimi Mutlu Ettik Asgari Ücret Zammının Ardından İşsizlik Maaşları da Yükseldi! İşte Yeni Maaşlar

MUSİAD: Asgari Ücretin Tatmin Edici Olduğunu Düşünüyoruz İlk Kez Bir Asgari Ücretli Olarak Komisyonda Yer Alan Gülden Görmez Yapılan Zammı Değerlendirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 17:28:33. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beytüşşebap'ta 35 Kişilik Geçici İşe Bin 385 Başvuru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]