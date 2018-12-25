Son Dakika Haberleri: Beytüşşebap'ta 35 Kişinin Alınacağı İşe Bin 383 Kişi Başvurdu

Beytüşşebap'ta 35 Kişinin Alınacağı İşe Bin 383 Kişi Başvurdu

3 dakika önce

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kamu kurumlarında 6 ay süreyle çalıştırılacak 35 kişilik geçici iş için bin 383 kişi başvurdu.

Beytüşşebap'ta 35 Kişinin Alınacağı İşe Bin 383 Kişi Başvurdu, System.String[]
ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kamu kurumlarında 6 ay süreyle çalıştırılacak 35 kişilik geçici iş için bin 383 kişi başvurdu.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 35 kişinin, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla kamu kurumlarında 6 ay süreyle istihdam edileceği açıklandı. Geçici iş için İŞKUR'a, bin 383 kişi başvuru yaptı. Başvuru sayısının fazla olması nedeniyle istihdam edilecek kişilerin noter kurasıyla belirlenmesi kararlaştırıldı. Kapalı spor salonunda polislerin geniş güvenlik önlemleri altında noter huzurunda yapılan kurayla işe alınacak 35 kişi belirlendi. İsimleri çıkan vatandaşlar önümüzdeki hafta işe başlayacak. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:37 Kaynak: İHA

Şırnak, Beytüşşebap, Güncel
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