Beytüşşebap'ta 35 Kişinin Alınacağı İşe Bin 383 Kişi Başvurdu
3 dakika önce
ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kamu kurumlarında 6 ay süreyle çalıştırılacak 35 kişilik geçici iş için bin 383 kişi başvurdu.
ŞIRNAK (İHA) – Şırnak
'ın Beytüşşebap
ilçesinde kamu kurumlarında 6 ay süreyle çalıştırılacak 35 kişilik geçici iş için bin 383 kişi başvurdu.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 35 kişinin, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR
) aracılığıyla kamu kurumlarında 6 ay süreyle istihdam edileceği açıklandı. Geçici iş için İŞKUR'a, bin 383 kişi başvuru yaptı. Başvuru sayısının fazla olması nedeniyle istihdam edilecek kişilerin noter kurasıyla belirlenmesi kararlaştırıldı. Kapalı spor salonunda polislerin geniş güvenlik önlemleri altında noter huzurunda yapılan kurayla işe alınacak 35 kişi belirlendi. İsimleri çıkan vatandaşlar önümüzdeki hafta işe başlayacak. - ŞIRNAK
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:37 Kaynak: İHA
Asgari Ücret Zammının Ardından İşsizlik Maaşları da Yükseldi! İşte Yeni Maaşlar
MUSİAD: Asgari Ücretin Tatmin Edici Olduğunu Düşünüyoruz
İlk Kez Bir Asgari Ücretli Olarak Komisyonda Yer Alan Gülden Görmez Yapılan Zammı Değerlendirdi
Dünyanın En Önemli Dergilerinden Forbes'un 'Türkiye'nin Yaşayan En Büyük Zihinleri' Ödülü Sahiplerini Buldu