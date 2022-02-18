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Beytüşşebap'ta açılan kurslarla kadın istihdamı arttı - Son Dakika

Beytüşşebap'ta açılan kurslarla kadın istihdamı arttı

18.02.2022 12:15

Beytüşşebap'ta açılan kurslarla kadın istihdamı arttı Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Beytüşşebap'ta kursiyerlerle bir araya geldi.

Beytüşşebap'ta açılan kurslarla kadın istihdamı arttı

Şırnak - Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Beytüşşebap'ta kursiyerlerle bir araya geldi. Halk eğitim merkezi bünyesinde açılan kurslarda yapılan hediyelik eşya tanıtım sergisini gezdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, Beytüşşebap'ta öğretmen, öğrenci ve kursiyerlerle bir araya geldi. Kaymakam Hasan Uğuz'u ziyaret eden Özdemir, ardından Beytüşşebap Çok Programlı Anadolu lisesi konferans salonunda ilçe genelinde açılan kurslarda çalışan usta öğretici ve kadın öğrencilerle bir toplantı düzenlendi.

Toplantıda, kadın istihdamına yönelik adımlar atıldığı paylaşıldı. Burada kursiyerlerin sorun ve taleplerini değerlendiren Özdemir ve beraberindekiler, ardından halk eğitim merkezinde çalışan kadınların hediyelik eşya sergisi ziyaret edildi. Burada konuşan Özdemir, buraya geliş amaçlarının ilçede usta öğreticileri ve öğrencilerle buluşmak olduğunu ifade etti.

İlçe ekonomisine nasıl katkı sunabilir değerlendirmesinde olduklarını aktaran Özdemir, "İnşallah halk eğitim müdürlüğüyle bu harekete bir ivme katabiliriz. İlçe kaymakamımızla beraber kurs ziyarette bulunduk" dedi.

Usta öğretici Evin Cin, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne bağlı Aile Destek Merkezinde çalıştığını belirterek, "Afrikalı kadınlar figürlerini yapıyoruz. Bu vesileyle kadınlarımız iş bulmuş oluyor. Para kazanmış oluyor. Sergimizde hemen hemen her şeyi bulabilirsiniz" diye konuştu.

Kadınların iş sahibi olduğu kurslarda yapılan yüzlerce hediyelik ve çeyiz eşyası kurum amirlerine tanıtıldı. Jirki kilimi, amigurumi, çeyiz eşyası ve daha birçok çeşidi sergileyen kadınlar, eşyaları halk eğitim merkezi bünyesinde satarak evlerinin geçimine katkıda bulunduklarını söyledi.

Beytüşşebap'ta açılan kurslarla kadın istihdamı arttı
Beytüşşebap'ta açılan kurslarla kadın istihdamı arttı
Beytüşşebap'ta açılan kurslarla kadın istihdamı arttı

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milli eğitim bakanlığı, Beytüşşebap, Hisarcık, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beytüşşebap'ta açılan kurslarla kadın istihdamı arttı - Son Dakika


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