Son Dakika Haberleri: Beytüşşebap'ta Ak Partili Vatandaşlar Seçim Zaferini Kutladı

Beytüşşebap'ta Ak Partili Vatandaşlar Seçim Zaferini Kutladı

4 dakika önce

ŞIRNAK (İHA) – AK Parti'den Şırnak'ın Beytüşşebap İlçe Belediye Başkan adayı olan Habip Aşan, 31 Mart yerel seçimlerinde en yakın rakibi HDP'li adaya fark attı.

Beytüşşebap'ta Ak Partili Vatandaşlar Seçim Zaferini Kutladı, System.String[]
ŞIRNAK (İHA) – AK Parti'den Şırnak'ın Beytüşşebap İlçe Belediye Başkan adayı olan Habip Aşan, 31 Mart yerel seçimlerinde en yakın rakibi HDP'li adaya fark attı. Aşan, resmi olmayan sonuçlara göre Beytüşşebap Belediye Başkanı olurken, vatandaşlar da zaferi kutlamak için sokağa çıktı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yıllardır HDP'nin elinde olan belediye 31 Mart gecesi vatandaşların oyları sonucu Ak Parti'ye geçti. Büyük bir fark atan AK Partili Belediye Başkan adayı Habip Aşan, ilçenin yeni belediye başkanı oldu. Partililer, aşiret liderleri, kanaat önderleri ve vatandaşlar AK Partili Belediye Başkanı Aşan'ı ziyaret ederek tebrik etti. Dün geceden beri kutlama yapan partililer, belediyeyi HDP'nin elinden almanın sevincini yaşadı.

Burada bir konuşma yapan Aşan, tüm Beytüşşebaplıların hizmetkarı olacağını söyledi. Aşan, "Büyük bir heyecanla büyük bir coşkuyla bu günü kutluyoruz. Yaklaşık 3 aylık bir seçim sürecinde gece gündüz durmadan çalıştık. Evine gitmediğimiz elini sıkmadığımız tek bir kardeşimiz kalmadı. Beytüşşebaplılar bizlere güvendi. Oylarını bizlere verdiler. Bende inşallah bu kutlu yolda partimizin ve hükümetin önderliğinde hizmetlerimiz olacak. Beytüşşebap halkının yıllardır alamadığı hizmeti getireceğiz" dedi. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:35 Kaynak: İHA

Politika
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