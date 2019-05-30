Beytüşşebap'ta birlik ve beraberlik yemeği
1 saat önce
Şırnak'ın Beytüşşebap İlçe Emniyet Amirliği tarafından birlik ve beraberlik adına iftar yemeği verildi.
Şırnak'ın Beytüşşebap İlçe Emniyet Amirliği tarafından birlik ve beraberlik adına iftar yemeği verildi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:25 Kaynak: İHA
Beytüşşebap İlçe Emniyet Amirliği bahçesinde verilen yemeğe, Kaymakam İsmail Pendik, Belediye Başkanı Habip Aşan, askeri erkan, aşiret liderleri ve kanaat önderleri ile çok sayıda davetli katıldı. Ezan okunduktan sonra orucunu açan misafirler daha sonra sohbet etti.
Program, çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi. - ŞIRNAK
Galatasaraylı Muğdat Çelik, Sivasspor yolunda!
Kahreden ölüm! Topladığı odunlar sonu oldu
Kız öğrenciler için bağışlanan ev, Suriyeli erkeklere kiralandı
Denizli'de sıcaktan asfalt eridi