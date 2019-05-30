Beytüşşebap'ta birlik ve beraberlik yemeği

Şırnak'ın Beytüşşebap İlçe Emniyet Amirliği tarafından birlik ve beraberlik adına iftar yemeği verildi.

Şırnak'ın Beytüşşebap İlçe Emniyet Amirliği tarafından birlik ve beraberlik adına iftar yemeği verildi.



Beytüşşebap İlçe Emniyet Amirliği bahçesinde verilen yemeğe, Kaymakam İsmail Pendik, Belediye Başkanı Habip Aşan, askeri erkan, aşiret liderleri ve kanaat önderleri ile çok sayıda davetli katıldı. Ezan okunduktan sonra orucunu açan misafirler daha sonra sohbet etti.



Program, çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi. - ŞIRNAK

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Galatasaraylı Muğdat Çelik, Sivasspor yolunda!

Kahreden ölüm! Topladığı odunlar sonu oldu

Kız öğrenciler için bağışlanan ev, Suriyeli erkeklere kiralandı

Denizli'de sıcaktan asfalt eridi