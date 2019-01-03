Son Dakika Haberleri: Beytüşşebap'ta Caddelere İlk Kez Işıklandırma

Beytüşşebap'ta Caddelere İlk Kez Işıklandırma

53 dakika önce

ŞIRNAK'ta 2 yıl önce kayyum atanan Beytüşşebap Belediyesi tarafından caddeler ilk kez Türk bayrağı ve ters lale figürlerinin kullanıldığı sistemle aydınlatıldı.

Beytüşşebap'ta Caddelere İlk Kez Işıklandırma, System.String[]
ŞIRNAK'ta 2 yıl önce kayyum atanan Beytüşşebap Belediyesi tarafından caddeler ilk kez Türk bayrağı ve ters lale figürlerinin kullanıldığı sistemle aydınlatıldı.

Demokratik Bölgeler Partili Belediye Başkanı Nurettin Atman'ın terör soruşturma kapsamında 3 Mart 2017 tarihinde görevden alınmasının ardından İçişleri Bakanlığı'nca ilçeye kayyum atandı. 2 yılı aşkındır yapılan hizmetlerle Beytüşşebap'ın çehresi değişti. Beytüşşebap Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik'in girişimiyle yürütülen sokak sağlıklaştırma projesi kapsamında da ilçe merkezindeki Cumhuriyet Caddesi, Türk bayrağı ve ters lale figürlerinin kullanıldığı sistemle aydınlatıldı.

Beytüşşebap tarihinde ilk kez kurulan aydınlatma sistemi, ilçe sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. İlçe sakinleri akşam saatlerinde Cumhuriyet Caddesi'nde gezip, Beytüşşebap'ın değişen yüzünü görüntüleyerek sosyal medya hesaplarında paylaştı.

- Şırnak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:13 Kaynak: DHA

Şırnak, Beytüşşebap, Güncel
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