Beytüşşebap'ta çığ düşme anı saniye saniye kaydedildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beytüşşebap'ta çığ düşme anı saniye saniye kaydedildi - Son Dakika

Beytüşşebap'ta çığ düşme anı saniye saniye kaydedildi

6 saat önce

Şırnak'ta şiddetli yağmur sonrası bir çok alanda çığ düştü.

Beytüşşebap'ta çığ düşme anı saniye saniye kaydedildi, System.String[]

Şırnak'ta şiddetli yağmur sonrası bir çok alanda çığ düştü. Yüksek dağlardan kopan kar kütleleri korku yaşatırken, çığ düşme anı vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.


Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde günlerdir etkili olan kar yağışı sonrası karla karışık yağmur çığ düşmesine neden oldu. İlçenin birçok yerinde yüksek rakımlı dağ yamacında biriken kar kütleleri çığa dönüştü. İlçeye bağlı Başaran, Ayvalık, Mutluca, Aşağıdere ve Günyüzü köylerinde çığ düştü. Çığ düşme anı vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Şiddetli karla karışık yağmurun ardından oluşan çığlar köylüleri korkuttu. Enes Özdemir isimli köylü yolda yürürken çığ düştüğünü gördüğünü söyledi.


Telefonu ile çekim yaptığını belirten Özdemir, "Günlerdir kar yağışı vardı. Son olarak sabah kar yerine yağmur geldi. Yağmur yağınca da yükseklerde biriken karlar köye doğru düştü. Çok korktuk" dedi. - ŞIRNAK

Beytüşşebap, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 09:35 Kaynak: İHA
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