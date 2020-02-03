Beytüşşebap'ta çocukların bidonla kayak keyfi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beytüşşebap'ta çocukların bidonla kayak keyfi - Son Dakika

Beytüşşebap'ta çocukların bidonla kayak keyfi

7 saat önce

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde çocuklar, evde kestikleri bidonlara binip karda kaymanın keyfini çıkardı.

Beytüşşebap'ta çocukların bidonla kayak keyfi, System.String[]

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde çocuklar, evde kestikleri bidonlara binip karda kaymanın keyfini çıkardı.


Beytüşşebaplı çocuklar, evde kendi imkanları ile hazırladıkları bidonları alıp, kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu yüksek kesimlere doğru yola çıktı. Burada evde hazırladıkları bidonları kızak haline getirip binen çocuklar karda kaymanın keyfini çıkardı. Dağ yamaçlarına tırmanıp uygun alan seçen çocuklar, küçük tümseklerle kendilerine göre zorlu parkurlar da oluşturdu. Karda kayarak vakit geçirdiklerini belirten Şahin Yiğit, tek eğlencelerinin karda kaymak olduğunu söyledi.


Volkan Gökçe ise karda kaymak için köylerinin karşısında bulunan dağa tırmandıklarını söyledi. - ŞIRNAK

Beytüşşebap, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:33 Kaynak: İHA
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