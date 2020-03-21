Beytüşşebap'ta dev kaya yolu kapattı - Son Dakika
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Beytüşşebap'ta dev kaya yolu kapattı

6 saat önce

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde aşırı yağışlar sonucunda dev kaya yola düştü.

Beytüşşebap'ta dev kaya yolu kapattı, System.String[]

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde aşırı yağışlar sonucunda dev kaya yola düştü. Ekipler 3 saatlik çalışmanın ardından trafiğe kapanan yolu ulaşıma açtı.


Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sonrasında dev kayalar yola düştü. Tonlarca ağırlıktaki kayaları iş makineleri 3 saatlik çalışmanın ardından kaldırabildi. Beytüşşebap ilçesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan bölgede yola düşen kayayı kaldırmaya çalışan kara yolları ekipleri uzun süren çalışmaların ardından yolu yeniden trafiğe açtı.


Kara yolu ekibinde çalışan Hakim Aykut, "İlçemizde aşırı yağışlar nedeniyle sürekli taşlar düşüyor. Bu yüzden sürekli bölgede yol güzergahını kontrol ediyoruz. Bu günde kısa süreliğine yol kapalı kaldı sonra kaldırdık" dedi. - ŞIRNAK

Beytüşşebap, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:35 Kaynak: İHA

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