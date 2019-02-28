Beytüşşebap'ta Eğitime Kar Engeli
53 dakika önce
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Şırnak
'ın Beytüşşebap
ilçesinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Beytüşşebap Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe ve köylerinde şiddetli kar yağışı nedeniyle okulların 1 Mart 2019 tarihinde bir gün süreyle tatil edildiği belirtildi. İlçe genelinde tüm okullarda eğitime 1 gün ara verilirken, Kaymakamlık
tarafından vatandaşların da duyarlı olması istendi. - ŞIRNAK
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 06:50 Kaynak: İHA
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