Son Dakika Haberleri: Beytüşşebap'ta Eğitime Kar Engeli

Beytüşşebap'ta Eğitime Kar Engeli

53 dakika önce

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Beytüşşebap'ta Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Beytüşşebap Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe ve köylerinde şiddetli kar yağışı nedeniyle okulların 1 Mart 2019 tarihinde bir gün süreyle tatil edildiği belirtildi. İlçe genelinde tüm okullarda eğitime 1 gün ara verilirken, Kaymakamlık tarafından vatandaşların da duyarlı olması istendi. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 06:50 Kaynak: İHA

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