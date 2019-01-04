Son Dakika Haberleri: Beytüşşebap'ta Eksi 10 Derecede Balık Avı

Beytüşşebap'ta Eksi 10 Derecede Balık Avı

2 saat önce

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde vatandaşlar, hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düşmesine rağmen tulumlarını giyerek girdikleri Habur Çayı'nda balık avlıyor.

Beytüşşebap'ta Eksi 10 Derecede Balık Avı, System.String[]
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde vatandaşlar, hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düşmesine rağmen tulumlarını giyerek girdikleri Habur Çayı'nda balık avlıyor.

Türkiye'nin Irak sınırında bulunan Beytüşşebap ilçesinde Feraşin Yaylası ve Kato Dağı'ndan beslenen Habur Çayı'nda vatandaşlar, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü aralık ve ocak aylarında bile balık avlıyor. Taşarası, Günyüzü, Başaran ve Ayvalık köylerinde yaşayan vatandaşlar, hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düşmesine rağmen tulumlarını giyerek balık tutuyor. Vatandaşlardan Halit Gökçe, "Yılın her vakti balık güzel ama kış aylarında daha güzel oluyor. Serpme yöntemiyle balık avlıyoruz. Tulum var ama bazen sırılsıklam oluyoruz. Hava sıcaklığı eksi 10 derece şu anda. Eşim oruçlu olduğu için balık istedi, ben de bu yüzden oğlumla beraber balık avladım. Kendimize yetecek kadar yakaladım, şimdi eve gidiyorum. Karlar altında balık tutmak daha güzel" dedi. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:56 Kaynak: İHA

Beytüşşebap, Güncel
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