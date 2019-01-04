Son Dakika Haberleri: Beytüşşebap'ta Eksi 10 Derecede Balık Avı

Beytüşşebap'ta Eksi 10 Derecede Balık Avı

1 saat önce

Beytüşşebap'ta eksi 10 derecede balık avıŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde vatandaşlar, hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düşmesine rağmen tulumlarını giyerek girdikleri Habur Çayı'nda balık avlıyor.

Beytüşşebap'ta eksi 10 derecede balık avı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde vatandaşlar, hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düşmesine rağmen tulumlarını giyerek girdikleri Habur Çayı'nda balık avlıyor.
Türkiye'nin Irak sınırında bulunan Beytüşşebap ilçesinde Feraşin Yaylası ve Kato Dağı'ndan beslenen Habur Çayı'nda vatandaşlar, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü aralık ve ocak aylarında bile balık avlıyor. Taşarası, Günyüzü, Başaran ve Ayvalık köylerinde yaşayan vatandaşlar, hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düşmesine rağmen tulumlarını giyerek balık tutuyor. Vatandaşlardan Halit Gökçe, "Yılın her vakti balık güzel ama kış aylarında daha güzel oluyor. Serpme yöntemiyle balık avlıyoruz. Tulum var ama bazen sırılsıklam oluyoruz. Hava sıcaklığı eksi 10 derece şu anda. Eşim oruçlu olduğu için balık istedi, ben de bu yüzden oğlumla beraber balık avladım. Kendimize yetecek kadar yakaladım, şimdi eve gidiyorum. Karlar altında balık tutmak daha güzel" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:18 Kaynak: İHA

Şırnak, Beytüşşebap, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Uyuşturucu Tacirleri, Drone ile Takip Edilerek Kıskıvrak Yakalandı Antalya'da Çevreye Rastgele Ateş Eden Kişi Özel Harekat Polisleri Tarafından Yakalandı

Manisa'da 'Swinger' Yöntemi ile Fuhuş Yaptıkları Tespit Edilen 18 Kişi Gözaltına Alındı Polis Memuru, Yaralı Şahinin Üzerine Yeleğini Örttü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 12:42:17. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beytüşşebap'ta Eksi 10 Derecede Balık Avı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]