Beytüşşebap'ta, eksi 30 derecede karla yoğun mücadele - Son Dakika
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Beytüşşebap'ta, eksi 30 derecede karla yoğun mücadele

07.02.2021 11:28
Beytüşşebap'ta, eksi 30 derecede karla yoğun mücadele

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde karla mücadele ekipleri, sıcaklığın eksi 30 derecelere vardığı yüksek kesimlerde çalışmalarını sürdürüyor.

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde karla mücadele ekipleri, sıcaklığın eksi 30 derecelere vardığı yüksek kesimlerde çalışmalarını sürdürüyor. İş makinesi operatörleri araçların donmaması için kontağı kapatmadıklarını, gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Beytüşşebap ilçesinde kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu yüksek kesimlerde, kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Sıcaklığın eksi 30 dereceyi bulduğu 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı eteklerinde ekipler, iş makinelerinin donmaması için kontağı kapatmadan vardiyalı çalışıyor. Cevizağaç ve Tuzluca köy yollarında kar yığınlarının arasında kanallar açarak ilerleyen ekipler, soğuk havanın yanı sıra şiddetli rüzgar ve tipiyle de mücadele ederek, 4 günde yolları açmayı başardı. Yeşilözü köyü dışında ilçedeki tüm köy yolları ulaşıma açıldı. Ekiplerin çalışması devam ediyor.

'ARAÇLAR DONMASIN DİYE SÜREKLİ ÇALIŞIYORUZ'

İş makinesi operatörü Mevlüt Cin, 4 gündür yolları açmak için gece gündüz çalıştıklarını ifade ederek, "Yüksek bölgelerde çok kar var. Dozerler bile zorlanıyor. Araçlarımız donmasın diye sürekli çalışıyoruz. Gece biraz dinlendiriyoruz sonra tekrar çalışıyoruz. Tipiden dolayı bazı bölgelerde 5 metre kar yağmış" dedi.

Kepçe operatörü Mikail Gök ise işini severek yaptığını dile getirerek, "İlçe kaymakamımız Hasan Meşeli ve saha şefimizin talimatlarıyla yollarımızı açık tutmaya çalışıyoruz. Kar çok yağmış. Eksi 30 derecede bile bu dağlarda çalışıyoruz. Makinelere gözümüz gibi bakıyoruz. Kar çok yağdığı için günlerdir bu iki köyün yolunu açmakta güçlük çektik ama çok şükür bu gün son buldu. 29 köy yolumuz var bunların hepsi açıldı. Sadece Yeşilöz köyü kalmış onu da en kısa zamanda açacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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